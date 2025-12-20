El 'Me Too' llega a la política española en casi todos los partidos y deja dimisiones... a medias

Los detalles José Tomé, Toni González o José Ignacio Landaluce han sido acusados de acoso sexual, pero han decidido mantenerse en sus cargos como alcaldes en sus respectivas localidades.

La política nacional cierra el año con múltiples casos de acoso sexual que afectan a varios partidos, provocando dimisiones parciales. En el PSOE, tras el escándalo que apartó a Paco Salazar, algunos como José Tomé y el alcalde de Barbadás se resisten a dejar sus cargos. Pedro Sánchez defiende la contundencia del partido, señalando el machismo como un problema estructural. En el PP, el alcalde de Jérica y el de Algeciras enfrentan acusaciones, pero solo el segundo ha renunciado a su militancia. Javier Esteban, de Vox, también dimitió tras una denuncia de acoso, con Santiago Abascal destacando la gestión de su partido.

La política nacional ha estado marcada en este final de año con varios casos de acoso sexual que salpican a prácticamente a todos los partidos. Un 'Me Too' que ha provocado una cascada de dimisiones, pero muchas de ellas son solo a medias.

Varias de ellas comenzaron en el PSOE. No se quedó solo en el escándalo que dejó fuera del organigrama socialista a Paco Salazar. Y ahí han llegado las primeras resistencia a abandonar sus cargos. El alcalde de Barbadás se resiste a pesar de las presiones y José Tomé, acusado de acoso sexual, ha dejado su puesto en la Diputación de Lugo pero, aunque le dejen solo en los plenos, resiste como alcalde de Monforte de Lemos. Misma actuación que ha hecho Toni González en Valencia.

Desde la dirección del partido, Pedro Sánchez renuncia a la autocrítica y presume de contundencia: "La respuesta del PSOE creo que está siendo muy contundente". Y apunta a que el machismo es un "mal estructural".

Aunque el tiempo ha demostrado que los escándalos no solo ocurren en las filas socialistas. En el PP, el alcalde de Jérica está imputado por presuntas agresiones sexuales a dos menores y el alcalde de Algeciras ha sido denunciado por acoso sexual. Allí, José Ignacio Landaluce también se quedó solo en el pleno de este viernes ante su rechazo a dimitir como alcalde.

Aunque sí que ha renunciado a su militancia en el partido, lo que para el PP parece ser suficiente para dar por terminada su parte de responsabilidad. "Bueno, saben que Landaluce se dio de baja del PP y como consecuencia se dio de baja también del grupo parlamentario popular. Por lo tanto, no tengo nada más que comunicar sobre este tema", se limitó a decir este jueves Alicia García, portavoz del PP en el Senado.

También ha renunciado a su cargo Javier Esteban, el jefe de redes de Vox, después de que se hiciera pública una denuncia de acoso de un menor de 16 años. Y Santiago Abascal también ha presumido de gestión aunque se trate de una dimisión y no de un cese: "Si todos actuaran como se actúa en Vox no tendrían que estar tapando las denuncias por acoso sexual contra sus propias compañeras".

