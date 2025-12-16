Guardiola y Abascal en guerra abierta en Extremadura con un Feijóo de perfil que admite que no va a llegar a la mayoría absoluta

¿Qué están diciendo? Feijóo confía en que "nadie bloquee a alguien votando con la izquierda" y Abascal sitúa al PP al mismo nivel del PSOE.

Las cosas se le complican al PP en Extremadura. Sabe que es improbable lograr una mayoría absoluta, pero al mismo tiempo, María Guardiola mantiene su guerra abierta con Santiago Abascal. Alberto Núñez Feijóo ha sido muy claro este martes: "En la España actual, es muy muy muy difícil conseguir una mayoría absoluta".

El líder de los populares ha asegurado que "el objetivo base" del partido, "el objetivo fundamental", es "desbloquear la gobernabilidad". Sabiendo que la llave del gobierno autonómico es de Vox, confía en que "que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda".

Unas palabras a las que ha respondido Abascal, que ha aprovechado la ocasión para volver a arremeter contra el PP, situándolo al mismo nivel del PSOE. "Ni mafia de unos ni estafa de otros", ha clamado en un acto en Mérida.

Vox lleva meses poniendo en su diana al PP. Incluso el expresidente del partido José María Aznar ha intervenido y ha advertido de que "el único objetivo que tiene Vox es terminar y sustituir al PP". "Vox no ayudaría al Gobierno, ayudaría a la ingobernabilidad para intentar que el PP no saliera adelante", ha añadido.

La escenificación más evidente del choque entre Vox y el PP se ve con la disputa abierta que mantienen desde el inicio de la campaña María Guardiola y Abascal. Empezó cuando él pidió su destitución, afirmando que si no es capaz de alcanzar un acuerdo, quizá el PP tenga que tomar la decisión de cambiar el candidato".

Guardiola fue contundente en su respuesta y planteó que quizá el líder y "los señoros" de Vox le tenían miedo. Desde ahí, el enfrentamiento no ha hecho más que escalar. Abascal se ha ofendido después de que Guardiola le llamara "machista" y la ha tachado de "incapaz" y "soberbia".

La candidata popular le ha mantenido el pulso, se ha defendido asegurando que "no me van a callar ni 100 Abascales ni 100 señoros" y ha lanzado sus propios ataques: "Es un turista en Extremadura". Este mismo martes, Abascal ha ido un paso más allá llamándola "feminazi".

Feijóo, entre ser "tibio" o "quemarse"

Mientras el ambiente continúa calentándose entre ellos, Feijóo se pone de perfil, consciente de que Vox será determinante para un gobierno popular en la región. Una actitud que ha sido criticada en sus propias filas.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso le lanzó un dardo en la cena de Navidad del PP por esa moderación. "No puede ser que uno se ponga tibio en estos momentos. Es el momento de decir la verdad, de quemarse", aseveró.

El presidente del PP ha esgrimido este martes que no tiene "ningún interés en formar parte de ese equipo de tibios". "No he sido tibio en mi vida", ha respondido, en medio de la ofensiva de unos y otros.

