La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Alerta roja por lluvias en Grazalema, el Estrecho y Ronda

Andalucía supera las 5.200 incidencias, con 26 carreteras cortadas y puertos de Cádiz y del Estrecho cerrados La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado 136 incidencias durante la jornada de este martes, lo que eleva a un total de 5.216 emergencias atendidas desde el inicio de la sucesión de borrascas el pasado 27 de enero. Además, de cara a este miércoles se ha decretado el cierre de los puertos de Cádiz y del Estrecho de Gibraltar, y se han contabilizado 26 carreteras cortadas al tráfico. Desde el inicio de esta serie de borrascas, las salas del 112 han gestionado 1.043 incidencias en Sevilla, 1.024 en la provincia de Cádiz, 868 en Jaén, 687 en Granada, 507 en Málaga, 448 en Almería, 426 en Córdoba y 213 en Huelva, según ha detallado la EMA en un comunicado. En concreto, la mayoría de las incidencias registradas este martes se han debido a la caída de ramas, árboles, mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería, así como al desprendimiento de laderas y afectaciones en carreteras secundarias por caída de tierra, piedras y deslizamientos. Europa Press Compartir en X

Los Puentes (Jaén) recibe mensajes ES-Alert por riesgo de inundaciones El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informó este martes de que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha enviado nuevos mensajes Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía que se encuentra en la zona de Los Puentes, en Jaén, ante el riesgo de inundación. Sanz ha trasladado esta información a través de un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha pedido a la máxima prudencia, recomendado evitar desplazamientos, no cruzar zonas anegadas ni transitar por el cauce de los ríos, y, en caso de estar en zonas inundables, trasladarse a lugares elevados. Compartir en X

Renfe cancela conexiones ferroviarias en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla La compañía ferroviaria Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo. Las interrupciones afectarán principalmente a la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Según un comunicado de Renfe y fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, el servicio ferroviario de este miércoles se verá especialmente afectado en Cádiz, donde los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera quedarán suprimidos durante toda la jornada. Debido al temporal, no se garantizan medios alternativos por la situación de las carreteras. Europa Press Compartir en X

Desalojadas más de 3.000 personas de zonas inundables en Cádiz, Jaén y Málaga La dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha señalado que durante la jornada de este martes se ha desalojado de forma preventiva a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía en una nota, a los desalojados de los núcleos rurales de Jerez de la Frontera (La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas) por la crecida del río Guadalete, hay que sumar el desalojo preventivo de 750 personas más de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín. En el núcleo de las Pachecas ha habido nuevos desalojos, concretamente en Zarandilla Baja y en Los Lagos. Europa Press Compartir en X

