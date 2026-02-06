Agrupaciones del Carnaval
Estas son las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos del COAC de 2026 que pasan a la semifinal
En total son 30 las agrupaciones que han logrado pasar a la penúltima fase del Concurso del Carnaval de Cádiz: tres cuartetos, siete coros, diez chirigotas y diez comparsas. Estos son sus nombres.
Una semana ha durado la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, y tras siete días de sesiones, votaciones y puntuaciones, el jurado oficial ha tomado su decisión. Pasada la 1:00h de la madrugada, el jurado ha salido al escenario del Gran Teatro Falla para anunciarla.
Según las bases del COAC, un total de 32 agrupaciones pueden pasar a esta fase, si bien sólo lo han hecho 30, las que han superado los 400 puntos mínimos para esta fase. En las modalidades de chirigota y de comparsas, un máximo de 10 agrupaciones pueden avanzar desde la fase de cuartos, que son las que han logrado pasar a la siguiente fase, mientras que en la de corospueden hacerlo un máximo de siete. En la de cuartetos, el máximo es de cinco, pero ya a la fase de cuartos sólo pasaron cuatro de las siete que se presentaron este año. A la semifinal han pasado tres, quedándose fuera únicamente El despertar de la fuerza. Abre el ojete. Estas son las agrupaciones que pasan a la semifinal del Carnaval de Cádiz.
Coros
- El sindicato
- La ciudad perfecta
- ADN
- El reino de los cielos
- La carnicería
- Las mil maravillas
- La esencia
Comparsas
- el manicomio
- La camorra
- El patriota
- Los humanos
- Los locos
- OBDC, me quedo contigo
- El jovencito Frankenstein
- Los pájaros capinteros
- DSAS3
- Los invisibles
Chirigotas
- Los hombres de Paco
- Los Robin
- Una chirigota en teoría
- Los antiguos
- Los Compay
- Piensa mal y acertarás los desconfiaos
- Los amish del mono fuimos a por piononos
- Los que van a coger papas
- Los que la tienen de mármol
- Ssshhhh!
Cuartetos
- Crónica de una muerte más que anunciada
- Los lating king (de la calle Paskín)
- ¡Que no vengan!
