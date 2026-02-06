Ahora

Agrupaciones del Carnaval

Estas son las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos del COAC de 2026 que pasan a la semifinal

En total son 30 las agrupaciones que han logrado pasar a la penúltima fase del Concurso del Carnaval de Cádiz: tres cuartetos, siete coros, diez chirigotas y diez comparsas. Estos son sus nombres.

Los que van a coger papas, en su actuación de cuartos de final del COAC de 2026Los que van a coger papas, en su actuación de cuartos de final del COAC de 2026Onda Cádiz Carnaval

Una semana ha durado la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, y tras siete días de sesiones, votaciones y puntuaciones, el jurado oficial ha tomado su decisión. Pasada la 1:00h de la madrugada, el jurado ha salido al escenario del Gran Teatro Falla para anunciarla.

Según las bases del COAC, un total de 32 agrupaciones pueden pasar a esta fase, si bien sólo lo han hecho 30, las que han superado los 400 puntos mínimos para esta fase. En las modalidades de chirigota y de comparsas, un máximo de 10 agrupaciones pueden avanzar desde la fase de cuartos, que son las que han logrado pasar a la siguiente fase, mientras que en la de corospueden hacerlo un máximo de siete. En la de cuartetos, el máximo es de cinco, pero ya a la fase de cuartos sólo pasaron cuatro de las siete que se presentaron este año. A la semifinal han pasado tres, quedándose fuera únicamente El despertar de la fuerza. Abre el ojete. Estas son las agrupaciones que pasan a la semifinal del Carnaval de Cádiz.

Coros

  • El sindicato
  • La ciudad perfecta
  • ADN
  • El reino de los cielos
  • La carnicería
  • Las mil maravillas
  • La esencia

Comparsas

  • el manicomio
  • La camorra
  • El patriota
  • Los humanos
  • Los locos
  • OBDC, me quedo contigo
  • El jovencito Frankenstein
  • Los pájaros capinteros
  • DSAS3
  • Los invisibles

Chirigotas

  • Los hombres de Paco
  • Los Robin
  • Una chirigota en teoría
  • Los antiguos
  • Los Compay
  • Piensa mal y acertarás los desconfiaos
  • Los amish del mono fuimos a por piononos
  • Los que van a coger papas
  • Los que la tienen de mármol
  • Ssshhhh!

Cuartetos

  • Crónica de una muerte más que anunciada
  • Los lating king (de la calle Paskín)
  • ¡Que no vengan!

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja una mujer desaparecida, 1.000 incidencias y más de 3.500 desalojados en Andalucía
  2. El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"
  3. Paco Salazar niega en el Senado las denuncias por acoso sexual: "A todas mis compañeras las he respetado"
  4. Acaba sin acuerdo la segunda reunión de Puente y los sindicatos para desconvocar la huelga de maquinistas
  5. Cara a cara con una patrulla de incógnito del ICE: El Objetivo capta cómo la policía antimigratoria de Trump sale a la caza en Minneapolis
  6. 'La Chata' de Sorolla estaba en Madrid: localizan en el Palacio de Liria el cuadro desaparecido en los años 70