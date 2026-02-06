Estas son las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos del COAC de 2026 que pasan a la semifinal

Los que van a coger papas, en su actuación de cuartos de final del COAC de 2026

En total son 30 las agrupaciones que han logrado pasar a la penúltima fase del Concurso del Carnaval de Cádiz: tres cuartetos, siete coros, diez chirigotas y diez comparsas. Estos son sus nombres.

Una semana ha durado la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, y tras siete días de sesiones, votaciones y puntuaciones, el jurado oficial ha tomado su decisión. Pasada la 1:00h de la madrugada, el jurado ha salido al escenario del Gran Teatro Falla para anunciarla.

Según las bases del COAC, un total de 32 agrupaciones pueden pasar a esta fase, si bien sólo lo han hecho 30, las que han superado los 400 puntos mínimos para esta fase. En las modalidades de chirigota y de comparsas, un máximo de 10 agrupaciones pueden avanzar desde la fase de cuartos, que son las que han logrado pasar a la siguiente fase, mientras que en la de corospueden hacerlo un máximo de siete. En la de cuartetos, el máximo es de cinco, pero ya a la fase de cuartos sólo pasaron cuatro de las siete que se presentaron este año. A la semifinal han pasado tres, quedándose fuera únicamente El despertar de la fuerza. Abre el ojete. Estas son las agrupaciones que pasan a la semifinal del Carnaval de Cádiz.

Coros

El sindicato

La ciudad perfecta

ADN

El reino de los cielos

La carnicería

Las mil maravillas

La esencia

Comparsas

el manicomio

La camorra

El patriota

Los humanos

Los locos

OBDC, me quedo contigo

El jovencito Frankenstein

Los pájaros capinteros

DSAS3

Los invisibles

Chirigotas

Los hombres de Paco

Los Robin

Una chirigota en teoría

Los antiguos

Los Compay

Piensa mal y acertarás los desconfiaos

Los amish del mono fuimos a por piononos

Los que van a coger papas

Los que la tienen de mármol

Ssshhhh!

Cuartetos

Crónica de una muerte más que anunciada

Los lating king (de la calle Paskín)

¡Que no vengan!

