Cómo saber dónde votar (colegio y mesa) en las elecciones de Extremadura

A los cerca de 900.000 electores de Extremadura les habrá llegado una tarjeta censal con toda la información relativa al lugar al que tienen que acudir este 21 de diciembre. Por si no la tienes o la has perdido, esto es lo que tienes que saber

Cierra el año con unas elecciones adelantadas, en Extremadura. Sirven estas como antesala de las de Aragón, que se celebran en febrero, y con la sombra de un posible adelanto electoral nacional. Este 21 de diciembre, más de 890.000 extremeños están llamados a las urnas para elegir entre los diferentes partidos que se presentan, aunque las encuestas ya avanzan lo que previsiblemente ocurrirá este domingo: victoria para las derechas, que podrían sumar juntas.

A muchos de los electores les habrá tocado formar parte de una mesa electoral, por lo que ya sabrán que a las 8:00h de la mañana tendrán que acudir al colegio electoral que le corresponda, para acompañar al resto de los integrantes de la mesa en una jornada clave para la región. Pero la gran mayoría sólo tienen que votar, aunque no todos saben dónde hacerlo.

Los electores tienen que haber recibido en sus domicilios las tarjetas censales donde se les indica el lugar exacto en el que les corresponde depositar sus papeletas. Para los que no la han recibido o la han perdido, existe otra opción de localizar el colegio y mesa electoral donde tienen que ir a votar el domingo. Para ello, tienen que recurrir al Instituto Nacional de Estadística (INE):

En la sede electrónica del INE existe una opción para consultar todos los locales electorales del 21D

existe una opción para consultar todos los locales electorales del 21D Hay que rellenar datos básicos del elector, como su provincia, municipio, calle y número del domicilio o código postal. De todos los datos, para obtener la mesa y colegio electoral son obligatorios al menos tres datos: la provincia, Cáceres o Badajoz, el municipio, y la inicial del primer apellido de cada votante.

Una vez cubierta toda la información, el sistema ofrece la dirección del colegio electoral que le corresponde a cada una de las direcciones que aparecen en la inscripción censal. Al pulsar sobre ella, aparecerá la información exacta donde a cada extremeño le toque votar: el colegio que le corresponde (con su dirección), así como el distrito, la sección y le mesa electoral que le corresponde.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.