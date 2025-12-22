"Preocupación" en privado y "el sanchismo más vivo que nunca" en público: el PSOE digiere el batacazo histórico en Extremadura

Entre líneas Los socialistas evitan hacer autocrítica ante las cámaras y culpan al PP de su fracaso en las elecciones extremeñas.

A pesar de los recientes escándalos y la pérdida electoral en Extremadura, el PSOE mantiene una postura optimista públicamente, afirmando estar "más fuerte que nunca". Sin embargo, internamente, Pedro Sánchez ha expresado su preocupación por la desmovilización de la izquierda. La portavoz Montse Mínguez sorprendió al cantar "feliz Navidad" en una rueda de prensa, minimizando las críticas sobre el supuesto fin del "sanchismo". Aunque se culpa al PP de la situación, algunas voces internas, como Emiliano García Page, han señalado la falta de autocrítica dentro del partido, sugiriendo que es necesaria una reflexión más profunda.

Ni los escándalos por corrupción y acoso, ni la debacle electoral sufrida en Extremadura este domingo que ha llevado a la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, parecen quitar la sonrisa al PSOE, al menos de cara a la galería. Desde Ferraz sostienen que el partido está "más fuerte que nunca" y rechazan hacer autocrítica, aunque de puertas para adentro, Pedro Sánchez reconoce su "preocupación" ante los malos resultados.

Este lunes, la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha llegado a la rueda de prensa cantando "feliz Navidad", en una reacción que ha resultado inesperada y sorprenden tras los últimos acontecimientos. "Estamos más fuertes que nunca", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha se ha reído al ser preguntada por si el PSOE ha iniciado una etapa de fin de ciclo del sanchismo. "Más quisieran que fuera el fin del sanchismo", ha añadido.

Dentro del PSOE, las sensaciones son muy diferentes. En la reunión de la ejecutiva federal, Sánchez ha mostrado su "preocupación" por la desmovilización de la izquierda y, según fuentes presentes en el encuentro, ha instado a pensar en cómo afrontar las próximas citas electorales.

Culpan al PP

No obstante, lejos de asumir responsabilidades en clave nacional, la dirección socialista ha defendido la campaña realizada y ha recomendado a Gallardo valorar lo ocurrido, antes de que finalmente renunciase a su cargo como secretario general extremeño.

"Se lo ha currado, lo ha trabajado y ha dado la cara. Toca el tiempo de reflexionar y dejar que los compañeros del PSOE de Extremadura hagan su lectura", ha esgrimido Mínguez.

Aunque el PP se ha mantenido y Vox ha crecido en Extremadura, la portavoz socialista ha insistido en que el PSOE es el dique de contención de la extrema derecha y ha reprochado a Guardiola por un adelanto electoral con el que no ha logrado la ansiada mayoría absoluta. "Todo esto, ¿para qué?", ha cuestionado.

La dirección del PSOE culpa a los populares de juego sucio, de la abstención electoral y de la falta de comicios municipales conjuntos. Es decir, que les echa en cara toda la responsabilidad de su caída, en un discurso completamente vacío de autocrítica.

Otras voces socialistas sí que han señalado a sus propias filas. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha lamentado que "sobra autoengaño y falta autocrítica, que cada día que pasa, necesitará ser mucho más profunda".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.