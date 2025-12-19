Ahora

Elecciones en Extremadura

El peligro de sembrar la duda sobre las elecciones, la teoría conspiratoria de Vox que ya abraza el PP

El contexto Tras el robo producido en la oficina de correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en los que también se sustrajeron los votos por correo, María Guardiola ha dejado caer la idea del "pucherazo" en los comicios de este domingo.

María Guardiola no para de insistir en la idea del "pucherazo" y de que se ha "robado la democracia" tras el robo en la oficina de correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en el que los ladrones se llevaron la caja fuerte que contenía los votos que se habían depositado por correo de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo.

Ahora bien, no es nuevo que el Partido Popular siembre dudas sobre el sistema electoral o el recuento de votos. De hecho, en las últimas elecciones generales (2023) Alberto Núñez Feijóo pidió a los carteros que entregaran a tiempo las papeletas a los electores, señalando a los directivos de Correos: "Le pido a los carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo".

Un mensaje clavado al que lanzaban desde la ultraderecha, concretamente Santiago Abascal: "Ni un solo voto de los españoles se quede en una saca de Correos". En esas mismas elecciones, José María Aznar manifestó en una entrevista que Sánchez podía alterar las elecciones, como según él, ya había hecho en las primarias del PSOE sin ninguna prueba: "Con los bajos fondos gobernando el país, cualquier cosa es posible".

También en 2022, y después de cambios en el consejo de administración de Indra, el PP sugirió que el Gobierno quería controlar el escrutinio electoral: "Algo se está moviendo en Indra y algo debería preocupar a los españoles de buena fe".

De esta manera, el PP asumía postulados propios de Vox. "No descartemos que acabe despenalizando el fraude electoral o la compra de votos", ha llegado a afirmar Santiago Abascal.

Lejos quedan ya esos tiempos en los que el PP se indignaba frente a cualquiera que cuestionara el sistema electoral. "España es una democracia donde las elecciones las gana el que dice la gente. Esto no es Venezuela", decía Mariano Rajoy en 2016

