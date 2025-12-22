La izquierda carga duramente contra un PSOE al que exigen abandonar el 'Manual de Resistencia' de Sánchez: "Resistir no puede ser una estrategia"

¿Por qué es importante? Un día después del batacazo del PSOE en Extremadura, en Ferraz quieren dejar muy claro que "hay PSOE para rato" y que el "proyecto presidido por Pedro Sánchez sigue muy vivo" y es "más necesario que nunca". Ese rato, sin embargo, se les está haciendo largo a los socios de coalición.

Un día después del batacazo del PSOE en Extremadura, en Ferraz quieren dejar muy claro que "hay PSOE para rato" y que el "proyecto presidido por Pedro Sánchez sigue muy vivo" y es "más necesario que nunca". Así se ha pronunciado la portavoz del partido, Montse Mínguez, quien también ha reconocido que los resultados han sido "malos" y que toca "reflexionar".

Ese rato, sin embargo, se les está haciendo largo a los socios de coalición. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha analizado en Al Rojo Vivo los resultados de las elecciones y ha afirmado que "hay que pasar del 'Manual de Resistencia' al manual de acción".

Frente a un Sánchez que, señalan, no se mueve, insisten en que "tampoco sirve enarbolar el 'que viene la derecha' como una consigna abstracta que no se traduce en políticas concretas".

Creen que resistir no puede ser el único argumento de la obra. "Resistir no puede ser una estrategia. Tenemos que remodelar el Gobierno con carácter de urgencia, ya", ha pedido este lunes la coordinadora de Sumar Lara Hernández. Un petición que ya había hecho Yolanda Díaz en Al Rojo Vivo: "Hay que hacer una reestructuración profunda".

Y se lo dicen también los socios de investidura, que ven a Sánchez escogiendo la peor opción. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha remarcado en su perfil de X que el presidente del Gobierno tenía tres opciones: "1) Hablar sobre lo que ha pasado. 2) Hablar sobre lo que ha pasado y anunciar medidas. 3) Ignorar lo que ha pasado". "Y ha escogido la peor. No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro", ha concluido.

También ha opinado el socialista Emiliano García-Page que los de Sánchez no atienden a la realidad. "Se puede desviar todo el tiempo que se quiera la atención sobre la realidad e incluso probablemente podemos seguir autoengañándonos. Pero creo que sobra autoengaño y falta autocrítica", ha afirmado el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellanomanchegos.

