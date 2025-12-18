El PP alimenta la idea de pucherazo en Extremadura pese a que todo apunta que nadie está robando ni votos, ni libertad ni democracia

Los detalles La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha confirmado que los 124 afectados podrán volver a depositar su voto.

A tres días de las elecciones autonómicas en Extremadura, Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola alimentan la idea de un pucherazo por el robo de 124 votos en una oficina de Correos en Badajoz. Los populares han lanzado contundentes mensajes al respecto en los que llegan a asegurar que "están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", y no reculan pese a que, por ahora, no hay nada que indique que el suceso tenga como objetivo alterar los comicios.

En un vídeo publicado en redes sociales, la presidenta extremeña ha afirmado que "alguien quiere que no tengamos derecho a decidir". Además, ha sostenido que han descubierto que "muchos ciudadanos que solicitaron el voto por correo no recibieron la papeleta del Partido Popular".

Ha manifestado que "alguien", aunque sin señalar a nadie en específico, "está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, robar nuestro futuro. No lo vamos a permitir". Unas declaraciones que apoya Feijóo, que ha calificado lo ocurrido de "un hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha seguido esta línea y ha denunciado que "el robo de votos ya emitidos en oficinas de Correos es robar a los ciudadanos un derecho fundamental, es robar la democracia". "Es un hecho insólito y extraordinariamente grave", ha sentenciado.

La investigación les desmiente

Frente a este alarmismo del PP, está la investigación de la Guardia Civil, que apunta a que se trata de un acto de "delincuencia común".

Lo que se sabe es que durante la madrugada tres oficinas postales de la comunidad han sido asaltadas en los municipios de Santa Amalia, Torremejía y Fuente de Cantos. En las dos primeras, los ladrones se llevaron artículos comerciales de la oficina y, aunque forzaron las cajas fuertes, no se pudieron robar su contenido.

Mapa de las oficinas de Correos asaltadas.

En Fuente de Cantos sí se hicieron con la caja fuerte, la cual extrajeron entera. En su interior había 14.000 mil euros y los famosos 124 votos por correo. En la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha encontrado a las afueras del municipio la caja fuerte abierta y calcinada, junto a los votos robados, que estaban tirados por el suelo.

Aunque no descarta otras hipótesis, su principal teoría es que se trata de delincuencia común. De hecho, se han producido otros nueve robos o intentos de robo similares en Extremadura desde octubre.

Fuentes de la investigación han ido más allá y han declarado a laSexta que los ladrones "no iban a por los votos", ya que "no sabían lo que había dentro, puesto que arrancan la caja fuerte entera".

Al mismo tiempo, la Junta Electoral Provincial de Badajoz ya ha confirmado que los votantes afectados podrán volver a depositar su papeleta en las urnas, algo que difiere completamente del augurio que ha dado Guardiola en su vídeo, en el que ha asegurado que los votos robados "nunca van a llegar a las urnas".

Correos ya ha anunciado que esas 124 personas están identificadas y que podrán volver a votar por correo y, según ha podido saber laSexta, la Junta Electoral y Correos ya se están poniendo en contacto con los afectados.

Exigen explicaciones al Gobierno

Igualmente, el PP ya ha iniciado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno a cuenta de lo sucedido y ha exigido la comparecencia "urgente" en el Congreso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Correos, Pedro Saura.

En paralelo, ha registrado una batería de preguntas escritas al Ejecutivo para conocer "qué medidas de refuerzo de la seguridad de las oficinas de Correos de Extremadura adoptará la Sociedad Estatal Correos para asegurar la plena efectividad del ejercicio del derecho al voto por correo en las elecciones autonómicas del próximo domingo".

Quiere también que el Gobierno diga "cuándo tuvo conocimiento de las incidencias que se estaban produciendo en dichas oficinas, y qué actuaciones llevarán a cabo para investigar la sustracción de estos sufragios".

Además, en un escrito cotejado por 'Servimedia', ha pedido un protocolo especial ante la "creciente preocupación" entre la ciudadanía y de cara también a las elecciones autonómicas de Aragón, Andalucía y Castilla y León.

Por su parte, Vox respalda la estrategia del PP para agitar las elecciones, pero da un paso más: Santiago Abascal ha involucrado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No sé a qué se debe ese robo de papeletas, pero creo que nos podemos temer lo peor. Ahora bien, creo que la debacle del PSOE va a ser de tal magnitud que son muchas las papeletas que van a tener que robar", ha apuntado el líder de Vox, que no se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto tras conocerse la principal hipótesis de la Guardia Civil.

Críticas del Gobierno

Ante las acusaciones de pucherazo, el Gobierno habla de "conspiranoia" del PP y señala que su maniobra es "trumpista" y recurrente. "Es totalmente irresponsable, es trumpista, es una técnica de la ultraderecha superhabitual en los últimos años", ha criticado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

María Jesús Montero ha acusado a los populares de decir que va a haber algún tipo de fraude "siempre que nos vamos a enfrentar a una cita electoral". "Es porque probablemente la expectativa que tiene del resultado, no es la que esperaba", ha alegado la ministra.

Al mismo tiempo, ha tachado las acusaciones del PP de "cortina de humo" para tapar sus propios escándalos, como su intento de "encubrir casos de acoso que rodean a María Guardiola" o la cita de Feijóo en el juzgado de Catarroja para declarar como testigo por la DANA.

