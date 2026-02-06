El PP de Madrid pasa al ataque frente a las denuncias por acoso y coacciones de la exconcejala con un relato cambiante y lleno de contradicciones

Los detalles Según publica 'El País' en exclusiva, la exconcejala se reunió con la vicesecretaria del PP de Madrid para pedir que el partido actuase tras "siete meses" denunciando al alcalde de Móstoles.

El PP de Madrid ha negado todas las acusaciones contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y ha pasado al ataque contra la exconcejal utilizando un relato lleno de incongruencias, tras conocer que ella va a acudir a la justicia. La presunta víctima ha anunciado que presentará dos denuncias contra Bautista: una por acoso y coacciones. Además, también irá contra el PP madrileño por filtrar sus correos electrónicos y desvelar su identidad.

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, ha defendido este viernes que "por supuesto que el alcalde tiene todo el respaldo" del partido en la región y ha acusado a la exedil de realizar grabaciones de las reuniones y filtrarlas manipuladas.

"Ella ha actuado de mala fe, grabando conversaciones sin autorización y troceando la transcripción de las mismas", ha asegurado el número dos del PP madrileño, que también ha amenazado con tomar medidas legales por este asunto.

Esta saña contra la denunciante se puede deber a que será contra el propio Serrano y contra el alcalde de Móstoles, contra quienes irá dirigida una denuncia por acoso sexual, que ahora se ha convertido en laboral.

Según ha explicado el abogado de la mujer, Antonio Suárez Valdés, en una entrevista en 'Cadena Ser', el alcalde de Móstoles "habría intentado mantener una relación sexual con ella y, al ser rechazado, le habría relegado al ostracismo en el Ayuntamiento".

En relación al presunto acoso sexual, 'El País' publicó el miércoles que la exedil denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas" y, cuando ella se plantó, comenzó el supuesto acoso laboral, que habría continuado hasta que dejó el acta en octubre de 2024.

Suárez Valdés ha reconocido que será difícil probar el presunto delito de acoso sexual, ya que este tipo de casos "requieren, según jurisprudencia, que se haya producido una continuidad delictiva y una continuidad en el acoso". No obstante, ha afirmado que existen testigos del comportamiento del alcalde que no sabe si querrán declarar.

Denuncia contra Ana Millán

Este escándalo ha salpicado a varios miembros del núcleo duro del PP madrileño, incluida Ana Millán que, junto a Alfonso Serrano, habría intentado echar tierra sobre el caso y habría presionado a la víctima para evitar que pusiera una denuncia.

Según unos nuevos audios publicados este viernes en exclusiva por 'El País', la exconcejala pidió en una reunión presencial con Millán que el partido actuase, ya que llevaba "siete meses" denunciando su situación.

El citado encuentro se produjo el 24 de octubre de 2024. Allí, la presunta víctima dijo que había enviado "seis comunicados" y criticó que la formación no había activado ningún procedimiento. La respuesta de Millán fue que sí que se había producido una reunión con Bautista, pero como "compañero de partido".

La exconcejala también reprochó a Millán que le hubiese dicho anteriormente que evitara denunciar.

Por todo ello, acusará a Millán por un presunto delito de coacciones y presentará una segunda denuncia por la filtración de su identidad y de los correos electrónicos que envió a la Comunidad de Madrid.

Incongruencias en la versión del partido

El cambio de retórica del PP ha ido acompañado de un cambio en su relato, que está plagado de contradicciones. Por un lado, Manuel Bautista aseguró el jueves que la exconcejala "negó expresamente que hubiera acoso o abuso sexual" e insinuó que las acusaciones por acoso se debían a una venganza por no haberle permitido asumir más responsabilidades políticas.

"Tras no alcanzarse acuerdos, llegaron quejas que derivaron en los escritos que hoy se están utilizando y que no se corresponden con la realidad", afirmó.

Pese a que las acusaciones eran supuestamente falsas, el PP abrió un procedimiento para un caso por acoso que, según el alcalde, "fue archivado por falta de pruebas en el ámbito del Comité de Derechos y Garantías del PP". Lo que no dijo es que el Comité jamás llamó a los testigos propuestos por la mujer denunciante. Asimismo, se eliminó la bandeja de correo electrónico de la exconcejala.

Ese mismo día, el Gabinete de Isabel Díaz Ayuso sacó a la luz unos correos en los que aparecía el nombre de la denunciante, que había insistido en que quería mantenerse en el anonimato.

Como parte de su campaña contra la exconcejala, Serrano ha señalado este viernes que "hemos leído en algún medio que en su etapa docente también presentó este tipo de denuncias, no sé si por acoso sexual o coacciones laborales, que algunas fueron sobreseídas por falta de pruebas", reforzando así la teoría de la venganza.

Sin embargo, esa información ha resultado ser falsa y, además, se ha constatado que fue difundida por un asesor del PP.

