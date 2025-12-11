El programa electoral del PSOE de Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre

El candidato del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante el primer acto de la precampaña.

Falta muy poco para que Extremadura acuda a votar para elegir a su nuevo gobierno y los partidos políticos ya difunden su programa electoral con las propuestas para su posible mandato. Estos son los compromisos del PSOE con Extremadura.

En menos de dos meses Extremadura convocaba y organizaba sus elecciones adelantadas. Unas elecciones autonómicas que llegan después de que la actual presidenta de la comunidad, María Guardiola, convocara elecciones anticipadas ante la imposibilidad de aprobar las cuentas extremeñas.

La cita para acudir a las hurnas será el 21 de diciembre de 2025, fecha complicada con el inicio de las fiestas navideñas y que, casualmente, coincide con el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Es probable que, en este contexto, a punto de acabar el año, muchos votantes acudan al voto por correo para poder garantizar su derecho a voto frente a posibles contratiempos por estar a kilómetros del colegio electoral.

El candidato del Partido Socialista extremeño (PSOE) a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ya se encuentra en campaña (como el resto de candidatos) y su partido ya ha lanzado los "compromisos" que plantean tener con la sociedad extremeña si ganan los próximos comicios.

No solo el del PSOE, todos los partidos y candidatos proclamados para ir a elecciones ya han ido publicando sus programas electorales para que los votantes puedan decidir por la que, según ellos y ellas, pueda ser la mejor opción para la Junta de Extremadura.

Programa electoral del PSOE para Extremadura

Más de 890.000 extremeños están llamados a acudir a las urnas el próximo 21 de diciembre. Mientras el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas en España) augura una caída al PSOE de nueve escaños y obliga al PP a pactar con Vox en Extremadura, el partido, con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza, plantean un programa electoral planteado como unos "compromisos" con su ciudadanía que inicia las siglas "CUIDA" de su lema electoral: Compromiso, Uiversalidad, Igualdad, Dignidad y Arraigo.

Con estas cinco premisas quieren garantizar una Extremadura social en la que "creer de nuevo en lo común" para cuidar "de las personas, de los servicios públicos, de nuestros pueblos, de nuestros derechos, de la igualdad y de la convivencia democrática." Con esta premisa, este es el programa electoral completo del PSOE para las elecciones de Extremadura de 2025:

Para estas elecciones de 2025, ya conocemos que Podemos, IU y Alianza Verde repiten como coalición (Unidas por Extremadura) o que Óscar Fernández Calle será el candidato de Vox.

En poco más de una semana terminará la campaña electoral que daba inicio el pasado 5 de diciembre y en laSexta te ofrecemos cada uno de los programas electorales, junto a las últimas noticias sobre estas elecciones o los datos actualizados de cada una de las encuestas que van presentando datos en los últimos días.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.