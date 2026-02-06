Aragón cierra campaña con los partidos quemando sus últimos cartuchos: Sánchez habla del miedo a los ultras y Feijóo arropa a Azcón en un polémico mitin

La otra cara Abascal ha advertido al líder de los 'populares' de que para pactar con ellos tendrán que cambiar antes su política migratoria. "No vamos a formar parte de ningún tipo de Gobierno que no signifique el cambio de estas políticas", ha dicho.

Faltan horas para que abran los colegios electorales en Aragón este domingo. Unas elecciones que tendrán a Jorge Azcón, Pilar Alegría y Alejandro Nolasco como protagonistas, pero también a los líderes de sus partidos, porque tendrán una clara lectura nacional. "Que lo sepa la gente, el próximo domingo los votos del PP van a la ultraderecha y los votos de la ultraderecha van al PP", ha dicho este viernes desde Zaragoza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha invocado, una vez más, el miedo a la ultraderecha para evitar el previsible descalabro de Pilar Alegría que vaticinan la las encuestas. Estas indican que los socialistas podrían pasar de 23 escaños a 18.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado también en Zaragoza este viernes arropando a Jorge Azcón, al principal favorito para ganar las elecciones y revalidar su puesto en el Gobierno de Aragón. Aunque parece difícil que vaya a conseguir su objetivo de no depender de la ultraderecha. Las encuestas apenas les dan un escaño más de los 28 que ya tienen.

En este cierre de campaña del PP, además, han invitado a un grupo de música del que la ultraderecha es fan, 'Los Meconios', y al agitador ultra Vito Quiles. Muy de centro no les está quedando este cierre de campaña del PP en Aragón.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado al PP de que no se lo va a poner fácil para negociar un acuerdo de Gobierno o una investidura de Jorge Azcón. "Nadie de Vox va a estar en un gobierno que no signifique que todo aquello que en España se ha estropeado empieza a cambiar directamente", ha afirmado este viernes. Y tiene motivos para presionarle porque los sondeos le otorgan a la ultraderecha unos grandes resultados, podrían pasar de 7 diputados en las cortes de Aragón a 12, casi el doble.

La noche de este viernes acaba la campaña electoral para dejar paso a la jornada de reflexión, por eso este viernes los candidatos y sus líderes han quemado sus últimos cartuchos. En el último día de campaña electoral Sánchez ha aprovechado para responder a los tecnooligarcas que le han atacado en las últimas horas. "Podrán tener mucho dinero y, por lo tanto, mucho poder, pero no tienen el poder del voto", ha afirmado.

El presidente ha defendido su propuesta acusándolos de querer influir en las elecciones: "Quieren saber lo que leemos y lo que vemos para luego saber y controlar lo que votamos". Los socialistas han pedido el voto para intentar acabar con las políticas extremistas, han dicho, del Partido Popular. "A aquellos votantes moderados que están viendo cómo el señor Azcón quiere traernos aquí esa política extremista les ofrezco la papeleta del Partido Socialista", ha expresado Pilar Alegría.

También los 'populares' han celebrado su último acto de campaña. En las últimas horas, Feijóo ha defendido a su candidato frente a una socialista que, ha dicho, ha vuelto a Aragón porque no tiene futuro en Madrid. "Es un presidente que ha trabajado en Aragón, no que se ha ido a Madrid y ahora, como en Madrid no tiene futuro, intenta volver a Aragón", ha defendido el líder 'popular'.

Y Abascal, también en Zaragoza, ha advertido al líder de los 'populares' de que para pactar con ellos tendrán que cambiar antes su política migratoria. "No vamos a formar parte de ningún tipo de Gobierno que no signifique el cambio de estas políticas", ha dicho, y ha agregado: "Hay viviendo entre nosotros gente que jamás tenía que haber pasado nuestra frontera". Mientras, este sábado, jornada de reflexión.

