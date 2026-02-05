Dime dónde militas y te diré cómo reacciono al acoso sexual: las diferencias PP-PSOE ante el caso Salazar y Móstoles

¿Por qué es importante? Mientras el exdirigente socialista ha confirmado este jueves que nadie le pidió que se fuera, Manuel Bautista (PP) ha rechazado dimitir y su partido ha dicho que ni se plantea pedir responsabilidades.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que se trata de "un caso fabricado", todo muy feminista. Pero los hechos son que una mujer denunció el acoso en el PP madrileño, Ayuso no la atendió y la derivó a su mano derecha, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, que le habrían dicho que "el amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia". La mujer pidió ayuda hasta en seis ocasiones, pero acabó dimitiendo.

Lo hizo en una carta, a la que ha tenido acceso laSexta, en la que especificó que se iba por "la grave situación de acoso sexual y laboral". La única reacción de Ayuso fue respaldar al presunto agresor, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, quien este jueves ha negado todo y ha rechazado dimitir.

Bautista sigue así aún en el mismo puesto y el PP ha dicho que ni se plantea pedir responsabilidades. Esto confirma también cómo reaccionan los partidos con los casos de acoso. Cómo es siempre diferente si es mío o es del otro, porque unos y otros se las creen según de qué partido sean.

Dime dónde militas y veré cómo reacciono. A primer ahora de la mañana de este jueves el partido socialista lanzaba el que ha sido su mensaje central: el PP lo sabía y lo tapó. La primera en hablar ha sido Pilar Alegría, quien ha señalado que "es hipócrita que Azcón ponga de ejemplo a Isabel Díaz Ayuso, cuando hoy sabemos que ha encubierto a un agresor sexual".

La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha reaccionado también en X haciendo suyo el "lo taparon" y exigiendo dimisiones. Torró fue, además, quien tuvo que salir a dar explicaciones cuando se supo que las denuncias contra el exdirigente socialista Paco Salazar se habían metido en un cajón, porque el PSOE tampoco se libra de las acusaciones de acoso sexual.

El día que se supo que varias mujeres acusaban a Salazar de comportamientos inapropiados el PSOE iba a nombrarlo adjunto a la secretaría de organización. La primera en reaccionar también fue Pilar Alegría, pero la diferencia es considerable. "A Paco Salazar lo conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro", decía en julio del pasado año.

Este jueves Salazar ha confirmado que nadie le pidió que se fuera. Con el alcalde de Móstoles el PSOE lo ha tenido más claro, Todo lo contrario que le ha pasado al PP. El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que sostenía que aunque no hubiera denuncias el PSOE tenía que actuar, este jueves ha dicho esto: "Es evidente que cualquier mujer tiene no solamente el derecho sino en mi opinión tiene el deber de acudir a la Justicia para que se haga justicia".

Según ha confirmado el alcalde de Móstoles, nadie le ha pedido la dimisión. De hecho, para Alfonso Serrano, que se reunió con la denunciante, esto es una disputa laboral. Y para Ayuso es un caso fabricado. Palabras que sorprenden viendo cómo reaccionó el PP a las denuncias contra Salazar, lo que deja claro que la credibilidad es según el partido del que venga la denuncia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.