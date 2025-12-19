El Supremo revisará si mantiene en prisión preventiva a Ábalos el 15 de enero

El contexto Ábalos recurrió su ingreso en prisión con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez con una semana de antelación.

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo revisará el recurso del exministro José Luis Ábalos, quien está en prisión provisional desde el 27 de noviembre por presuntas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia. El Supremo ha accedido a celebrar una vista para estudiar el recurso, que será presidida por el magistrado Juan Ramón Berdugo el 15 de enero. Ábalos, junto a su exasesor Koldo García, fue enviado a prisión preventiva por el juez Leopoldo Puente, quien apreció un riesgo "extremo" de fuga debido a las elevadas penas que enfrentan.

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo estudiará el recurso que presentó el exministro José Luis Ábalos contra su entrada en prisión provisional el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el Supremo atiende la petición del exministro y ex secretario de Organización del PSOE de celebrar una vista para estudiar su recurso. El ponente de la resolución será el magistrado Juan Ramón Berdugo en una vista que se celebrará el 15 de enero.

José Luis Ábalos, que se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) junto a su exasesor Koldo García, recurrió su ingreso en prisión con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez con una semana de antelación.

El magistrado Leopoldo Puente envió a ambos a prisión preventiva al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan por la rama principal del caso Koldo: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones elevan la petición a 30 años.

El 10 de diciembre, la Sala de Apelación avaló los indicios que vio el juez para sentarles en el banquillo junto al considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que afronta una petición de 7 años de cárcel. El día 11 el juez Leopoldo Puente acordó la apertura de juicio oral contra los tres.

