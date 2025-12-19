Ahora

Caso mascarillas

El Supremo revisará si mantiene en prisión preventiva a Ábalos el 15 de enero

El contexto Ábalos recurrió su ingreso en prisión con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez con una semana de antelación.

La UCO señala que la trama de hidrocarburos compró la voluntad de Ábalos con "más de 1 kilo": "Hijo puta, el putero"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo estudiará el recurso que presentó el exministro José Luis Ábalos contra su entrada en prisión provisional el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el Supremo atiende la petición del exministro y ex secretario de Organización del PSOE de celebrar una vista para estudiar su recurso. El ponente de la resolución será el magistrado Juan Ramón Berdugo en una vista que se celebrará el 15 de enero.

José Luis Ábalos, que se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) junto a su exasesor Koldo García, recurrió su ingreso en prisión con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez con una semana de antelación.

El magistrado Leopoldo Puente envió a ambos a prisión preventiva al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan por la rama principal del caso Koldo: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones elevan la petición a 30 años.

El 10 de diciembre, la Sala de Apelación avaló los indicios que vio el juez para sentarles en el banquillo junto al considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que afronta una petición de 7 años de cárcel. El día 11 el juez Leopoldo Puente acordó la apertura de juicio oral contra los tres.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sánchez desvela que ya se reunió con Yolanda Díaz en plena tensión y no considera una deslealtad la postura crítica de Sumar
  3. El WhatsApp que demuestra que Abascal intentó provocar la disolución de Revuelta "cuanto antes": "Y después nos tomamos los cafés que quieras"
  4. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  5. La exjefa de gabinete de Pradas declara ante la jueza de Catarroja que el día antes de la DANA se hablaba de "mensajes masivos"
  6. Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas