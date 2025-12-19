Así podrán volver a votar los 124 electores de Fuente de Cantos (Badajoz) tras el robo de sus papeletas

María Guardiola habla de 'pucherazo' del robo de votos, que ya ha sido calificado como delincuencia común. La Junta Electoral ha autorizado a los 124 afectados a volver a emitir sus votos.

Un robo común ha generado ciertas disputas en Extremadura, que este domingo celebra elecciones autonómicas adelantadas. La oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) ha sufrido la sustracción de una caja fuerte con 14.000 euros en efectivo y las papeletas de 124 electores extremeños que habían votado por correo. La caja fuerte donde se encontraban el dinero y los votos ha aparecido "completamente calcinada" en las inmediaciones de la sede de Correos y las papeletas que han 'salido' del proceso electoral estaban "esparcidas en sus alrededores".

María Guardiola, hasta ahora presidenta de la Junta y otra vez candidata por el PP, ha denunciado un 'pucherazo' y junto al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a asegurar que están "robando" la democracia. Sin embargo, la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 votantes afectados podrán emitir de nuevo su voto por correo. Según ha explicado Correos, ha quedado autorizada la emisión de duplicados de la documentación electoral "para procurar su entrega a los interesados" para que puedan volver a emitir sus papeletas.

Correos ha organizado un dispositivo extraordinario para entregar la documentación a los 124 votantes "de manera inmediata" y ha autorizado la admisión de los votos a través de los carteros. Siguiendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), este es el proceso que se lleva a cabo si tiene lugar un robo, se siguen los siguientes pasos:

Los votos originales quedan anulados .

. La Junta Electoral genera un duplicado, con un nuevo identificador, para que el elector pueda votar de nuevo .

. El sistema sabe quién ha votado por correo y cuándo, pero nunca se sabe por quién ha votado.

Si llegado un punto los sobres con los votos emitidos en primera instancia llegara a las urnas, no serían válidos. Sería extraño que llegaran, teniendo en cuenta que la Guardia Civil ha confirmado que las papeletas aparecieron esparcidas alrededor de la oficina de Correos de donde fueron sustraídas. Estos votos iniciales quedan automáticamente invalidados y se reemplazan por los nuevos duplicados generados por la Junta, de manera que nadie pueda manipular el resultado. Estos fueron los resultados en Fuente de Cantos en las elecciones autonómicas de 2023:

PP : 1.404 votos (46,26%)

: 1.404 votos (46,26%) PSOE : 1.027 votos (33,83%)

: 1.027 votos (33,83%) Juntos por Extremadura: 293 votos (9,65%)

Vox : 175 votos (5,76%)

: 175 votos (5,76%) Unidas por Extremadura : 74 votos (2,43%)

: 74 votos (2,43%) Ciudadanos: 17 votos (0,56%)

PUM+J: 17 votos (0,56%)

PEX: 1 voto (0,03%)

Levanta: 1 voto (0,03%)

