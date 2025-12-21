Elecciones en Extremadura 2025: el dato de participación en las urnas alcanza el 8,83% a las 11:00 horas

Los detalles La portavoz de la Junta de Extremadura ha destacado este domingo la normalidad con la que se han constituido las mesas electorales en la comunidad autónoma en el inicio de la jornada electoral. Un total de 1.400 mesas a las que pueden acudir los 860.373 electores que componen el censo.

En los comicios de Extremadura, la participación a las 11:00 horas ha sido del 8,83%, un dato ligeramente inferior a anteriores elecciones, aunque el recuento se ha realizado más temprano que nunca. Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura, ha resaltado la normalidad en la constitución de las 1.400 mesas electorales, a las que pueden acudir 860.373 electores. Manzano ha calificado la jornada como "fundamental para la democracia" y ha instado a la población a votar. No se han registrado incidentes significativos, salvo un retraso en Fregenal de la Sierra por la ausencia de un vocal y su suplente.

El dato de participación en las urnas alcanza el 8,83% a las 11:00 horas en los comicios de Extremadura. Este dato es algo más bajo de lo habitual para un primer recuento en comparación con anteriores elecciones, pero, al mismo tiempo, nunca se había realizado un avance tan temprano.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha destacado este domingo la normalidad con la que se han constituido las mesas electorales en la comunidad autónoma en el inicio de la jornada electoral. Un total de 1.400 mesas a las que pueden acudir los 860.373 electores que componen el censo.

Manzano ha manifestado en su primera comparecencia de la jornada en el Centro de Difusión de Datos ubicado en Mérida que se trata de un día "fundamental para la democracia" y ha hecho un llamamiento a la población para que acuda a las urnas para decidir el futuro de la región.

Además, ha indicado que no se han registrado incidentes reseñables y ha explicado que el retraso para constituir una de las mesas electorales de Fregenal de la Sierra (Badajoz) se ha debido a que no se ha presentado un vocal y tampoco el suplente, por lo que ha pasado a formar parte de la mesa la primera persona que acudió a votar.

Por circunscripciones, en la provincia de Badajoz se han formado 904 mesas y el número de votantes es de 538.593, mientras que en la de Cáceres se han constituido 496 mesas y el número de votantes asciende a 321.783. El total de colegios electorales son 791, de los 430 pertenecen a la provincia de Badajoz y 361 a la de Cáceres.