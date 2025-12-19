María Guardiola insiste en el fantasma del "pucherazo" tras el robo de papeletas: "El derecho a votar se ha hurtado"

Los detalles La presidenta extremeña, María Guardiola, ha roto su silencio tras dos días sin agenda y ha acusado a la oposición de "nerviosismo, falta de valores y juego sucio" en el final de campaña, además de llamar a una movilización masiva en las urnas.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha roto este viernes su silencio tras dos días sin agenda pública y sin participar en el debate electoral de campaña, un encuentro que aseguró no haber visto. La dirigente del Partido Popular reapareció en plena polémica por el robo de 124 votos en una oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), una localidad de unos 4.500 habitantes, ocurrido en la madrugada del pasado miércoles.

Guardiola ha insisitdo en que con este suceso "se ha robado la democracia", al considerar "inédito" que desaparezcan votos a tan solo tres días de unas elecciones. Aunque la Guardia Civil ya ha concluido que los autores fueron delincuentes comunes que pretendían hacerse con los 14.000 euros guardados en la caja fuerte, la presidenta extremeña no restó gravedad a lo ocurrido. "Las conclusiones dan igual", afirmó ante los medios. "No sé cuál era el objetivo del ladrón, pero sí sé que alguien ha robado en una oficina de Correos el derecho a votar de 124 extremeños a tres días de unas elecciones. Esto es denunciable y deberíamos haber salido todos a decirlo", sostuvo.

Tras permanecer el miércoles y el jueves sin actos electorales ni atención a la prensa, y después de rechazar su participación en el segundo y último debate de la campaña en RTVE, Guardiola ha convocado a los medios en Talayuela, un municipio del norte de Cáceres de unos 7.500 habitantes, donde inició el cierre de campaña.

La presidenta ha defendido que se ha limitado a denunciar "un hecho objetivo" y mostró su sorpresa por la reacción del resto de partidos, que también podrían verse afectados por la sustracción de votos —aunque los electores afectados podrán volver a votar—. "Me sorprende que no se haya condenado lo ocurrido o que algunos se hayan dado por aludidos", señaló.

Preguntada por si había sido imprudente al agitar el fantasma de un posible pucherazo y afirmar que "nos están robando la democracia", Guardiola respondió que mantiene esa afirmación. "Es inédito que en una democracia como la española desaparezcan votos a tres días de unas elecciones", reiteró. En este sentido, subrayó que a 124 ciudadanos se les ha "hurtado" su derecho al voto y defendió que, si la Junta Electoral permitirá que vuelvan a depositar su papeleta, es porque el PP así lo solicitó.

Guardiola se ha mostrado molesta ante las críticas de la oposición, que la acusan de sembrar dudas sobre el proceso electoral para desviar la atención de los últimos escándalos de su partido. "Esa acusación sí que es muy grave", respondió, al considerar que se está insinuando que ella habría participado directa o indirectamente en el robo de los votos.

Por último, ha denunciado que la recta final de la campaña por parte de la oposición está marcada por "mucho nerviosismo", "pocos valores", "poca ética" y un "juego muy sucio", y ha llamado a una movilización masiva de los ciudadanos en las urnas.

