Hacia las elecciones generales en directo | Cuenta atrás para el cierre de listas: PP y Vox apuran la negociación en el Senado

Puente critica el momento elegido por el delegado en Madrid para dimitir y sospecha que hay "otras razones" El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lamentado la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aunque ha criticado el momento elegido, en plena precampaña electoral, porque considera que no le beneficia a él ni tampoco al PSOE. Además, sospecha que puede haber "otras razones" más allá de que se quedase fuera de las listas electorales para las elecciones del 29 de noviembre. El ministro defiende que todos los integrantes del PSOE están "sometidos a las decisiones que toma la organización" que unas veces les benefician personalmente y otras no, según ha indicado este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía. "Hay que estar a lo que la organización en cada momento decide, no podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí, porque al final estamos a disposición de la organización", ha señalado. "Por tanto entiendo que en Fran puede haber otras razones, no solo esas, y bueno, pues lamentarlo y sentirlo mucho porque le aprecio de verdad", ha indicado a continuación, desvelando que Martín Aguirre le llamó para adelantarle personalmente que iba a comunicar su decisión. A nivel personal dice que valora su dimisión como delegado del Gobierno en Madrid "con dolor" porque ha tenido una relación "extraordinaria" con él a lo largo de estos años. "Le aprecio muchísimo", ha asegurado. Martín, que estaba en el cargo desde marzo de 2023, dimitió este domingo 25 de octubre, tras confirmarse que no estaba incluido en las listas al Congreso y Senado para las generales del 29N, según trasladaron fuentes socialistas. Compartir en X

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Frente Amplio encara el cierre de listas este lunes con la incógnita aún de las candidaturas en varias provincias Frente Amplio afronta el cierre de las listas para las elecciones generales del 29N este lunes con varias circunscripciones aún sin candidatos designados para el Congreso y tras algunos episodios de tensión interno como la renuncia a la provincia de Teruel, que supuso el choque entre Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU). A su vez, los puestos de salida y cabezas de lista que ya están definidos dejan una honda renovación respecto a la candidatura de Sumar en 2023, espacio del que es heredera la nueva colación. Por el momento, repiten Tesh Sidi (Más Madrid), Toni Valero (IU), Verónica Barbero (Movimiento Sumar), Esther Gil de Reboleño (Movimiento Sumar) Júlia Boada y Viviane Ogou (ambas vinculadas a los Comuns). Compartir en X

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PP y Vox continúan negociando la candidatura para el Senado: "El día es largo" Vox y el PP continúan negociando la candidatura para el Senado, el día que acaba el plazo. "El día es largo, las buenas negociaciones son las que se cierran al final", ha dicho el líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé. Este lunes concluye el plazo para presentar candidaturas para los comicios, y por el momento continúa la incógnita sobre qué fórmula pactarán PP y Vox para el Senado, que busca contrarrestar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales para concurrir conjuntamente a la Cámara Alta. Vox no descarta "ninguna opción" y ya advirtió de que no tenía prisa por cerrar un acuerdo, aunque Abascal y los dirigentes del partido han rehusado proporcionar detalles sobre las conversaciones. Se limitan a afirmar que actuarán con responsabilidad y a recalcar el compromiso de su partido con la alternativa al PSOE y Pedro Sánchez. Hay varias opciones sobre la mesa: que Vox no se presente en una veintena de provincias en las que no obtendrá representación y la cesión por parte del PP de senadores autonómicos, entre otras. En una entrevista concedida a 'Herrera en Cope', Buxadé ha recalcado que Vox trabaja "con responsabilidad, prudencia y altura de miras" y ha destacado que "el día es largo". "Las buenas negociaciones son las que se cierran al final", ha incidido. En cualquier caso, el también coordinador jurídico de Vox ha deslizado que habrá acuerdo. "Ya hemos puesto de manifiesto que ningún español puede dudar de que sabremos hacer aquello que debemos hacer y todos los españoles pueden esperar de nosotros responsabilidad", ha rematado. Europa Press Compartir en X

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Hoy finaliza el plazo para registrar las candidaturas a las elecciones generales del 29N Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tienen hasta las 23:59h de este lunes para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, unas listas que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 28 de octubre. El cierre del plazo permitirá despejar algunas de las incógnitas que aún rodean la configuración de las candidaturas, entre ellas si Vox finalmente renuncia a presentarse en determinadas circunscripciones del Senado, como le ha solicitado el PP para evitar la división del voto; o cómo han quedado configuradas las listas de la coalición entre PSOE y Frente Amplio para la Cámara Alta. Tras el registro de listas, las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el 2 de noviembre para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente Compartir en X

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