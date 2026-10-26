Última hora
Hacia las elecciones generales en directo | Cuenta atrás para el cierre de listas: PP y Vox apuran la negociación en el Senado
La izquierda llega a la fecha límite para presentar las candidaturas con el reparto hecho, mientras PP y Vox todavía trabajan en un pacto para asegurarse la mayoría en el Senado de cara a las elecciones del 29N.
-
Puente critica el momento elegido por el delegado en Madrid para dimitir y sospecha que hay "otras razones"
-
Frente Amplio encara el cierre de listas este lunes con la incógnita aún de las candidaturas en varias provincias
-
PP y Vox continúan negociando la candidatura para el Senado: "El día es largo"
-
Hoy finaliza el plazo para registrar las candidaturas a las elecciones generales del 29N
-
Pedro Sánchez afirma que la remontada de Lula en Brasil la repetirá él en España
-
Albares participa hoy en su primer acto en Cádiz con cargos orgánicos e institucionales del PSOE
Puente critica el momento elegido por el delegado en Madrid para dimitir y sospecha que hay "otras razones"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lamentado la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aunque ha criticado el momento elegido, en plena precampaña electoral, porque considera que no le beneficia a él ni tampoco al PSOE. Además, sospecha que puede haber "otras razones" más allá de que se quedase fuera de las listas electorales para las elecciones del 29 de noviembre.
El ministro defiende que todos los integrantes del PSOE están "sometidos a las decisiones que toma la organización" que unas veces les benefician personalmente y otras no, según ha indicado este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía.
"Hay que estar a lo que la organización en cada momento decide, no podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí, porque al final estamos a disposición de la organización", ha señalado. "Por tanto entiendo que en Fran puede haber otras razones, no solo esas, y bueno, pues lamentarlo y sentirlo mucho porque le aprecio de verdad", ha indicado a continuación, desvelando que Martín Aguirre le llamó para adelantarle personalmente que iba a comunicar su decisión.
A nivel personal dice que valora su dimisión como delegado del Gobierno en Madrid "con dolor" porque ha tenido una relación "extraordinaria" con él a lo largo de estos años. "Le aprecio muchísimo", ha asegurado.
Martín, que estaba en el cargo desde marzo de 2023, dimitió este domingo 25 de octubre, tras confirmarse que no estaba incluido en las listas al Congreso y Senado para las generales del 29N, según trasladaron fuentes socialistas.
Frente Amplio encara el cierre de listas este lunes con la incógnita aún de las candidaturas en varias provincias
Frente Amplio afronta el cierre de las listas para las elecciones generales del 29N este lunes con varias circunscripciones aún sin candidatos designados para el Congreso y tras algunos episodios de tensión interno como la renuncia a la provincia de Teruel, que supuso el choque entre Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU).
A su vez, los puestos de salida y cabezas de lista que ya están definidos dejan una honda renovación respecto a la candidatura de Sumar en 2023, espacio del que es heredera la nueva colación. Por el momento, repiten Tesh Sidi (Más Madrid), Toni Valero (IU), Verónica Barbero (Movimiento Sumar), Esther Gil de Reboleño (Movimiento Sumar) Júlia Boada y Viviane Ogou (ambas vinculadas a los Comuns).
PP y Vox continúan negociando la candidatura para el Senado: "El día es largo"
Vox y el PP continúan negociando la candidatura para el Senado, el día que acaba el plazo. "El día es largo, las buenas negociaciones son las que se cierran al final", ha dicho el líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé.
Este lunes concluye el plazo para presentar candidaturas para los comicios, y por el momento continúa la incógnita sobre qué fórmula pactarán PP y Vox para el Senado, que busca contrarrestar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales para concurrir conjuntamente a la Cámara Alta.
Vox no descarta "ninguna opción" y ya advirtió de que no tenía prisa por cerrar un acuerdo, aunque Abascal y los dirigentes del partido han rehusado proporcionar detalles sobre las conversaciones. Se limitan a afirmar que actuarán con responsabilidad y a recalcar el compromiso de su partido con la alternativa al PSOE y Pedro Sánchez.
Hay varias opciones sobre la mesa: que Vox no se presente en una veintena de provincias en las que no obtendrá representación y la cesión por parte del PP de senadores autonómicos, entre otras.
En una entrevista concedida a 'Herrera en Cope', Buxadé ha recalcado que Vox trabaja "con responsabilidad, prudencia y altura de miras" y ha destacado que "el día es largo". "Las buenas negociaciones son las que se cierran al final", ha incidido.
En cualquier caso, el también coordinador jurídico de Vox ha deslizado que habrá acuerdo. "Ya hemos puesto de manifiesto que ningún español puede dudar de que sabremos hacer aquello que debemos hacer y todos los españoles pueden esperar de nosotros responsabilidad", ha rematado.
Hoy finaliza el plazo para registrar las candidaturas a las elecciones generales del 29N
Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tienen hasta las 23:59h de este lunes para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, unas listas que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 28 de octubre.
El cierre del plazo permitirá despejar algunas de las incógnitas que aún rodean la configuración de las candidaturas, entre ellas si Vox finalmente renuncia a presentarse en determinadas circunscripciones del Senado, como le ha solicitado el PP para evitar la división del voto; o cómo han quedado configuradas las listas de la coalición entre PSOE y Frente Amplio para la Cámara Alta.
Tras el registro de listas, las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el 2 de noviembre para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente
Pedro Sánchez afirma que la remontada de Lula en Brasil la repetirá él en España
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil y ha asegurado que la remontada que ha protagonizado frente a lo que auguraban las encuestas es lo que ocurrirá también en España el 29N. "Lo que ha pasado en Brasil, pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de empezar", ha afirmado Sánchez en un mensaje en la red social X.
Además califica de "gran victoria" el resultado obtenido por Lula en las elecciones brasileñas. El presidente de Brasil ha ganado este domingo un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que ha derrotado contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro.
Albares participa hoy en su primer acto en Cádiz con cargos orgánicos e institucionales del PSOE
El coordinador de la campaña del PSOE de Cádiz para las elecciones generales, Juan Cornejo, ha presentado las líneas estratégicas de la formación de cara al 29 de noviembre y ha anunciado la visita a la provincia del cabeza de lista al Congreso, José Manuel Albares, que protagonizará un encuentro con cargos orgánicos e institucionales en Cádiz capital este lunes junto al secretario general y número uno al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix.
Asimismo, ha afirmado que el partido realizará una intensa movilización en los 45 municipios y las Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia, basada en "la cercanía, la calle y el contacto directo con colectivos, asociaciones y barrios".
Cornejo ha manifestado que "frente a la turbia campaña mediática de la derecha" están "los datos para demostrar cómo los avances del Gobierno de Pedro Sánchez han transformado la realidad socioeconómica de la provincia", argumentando que se ha pasado de un 23% de desempleo en 2018 a un 14% actual o que los mayores cobran hoy unas pensiones con 400 euros mensuales más que hace seis años".
Además, ha hecho hincapié en la "firme defensa de lo público", recordando la financiación estatal a la comunidad autónoma andaluza "ue se ha multiplicado por cinco" para "sostener la educación, la sanidad, los servicios sociales y la dependencia". En el ámbito industrial y de infraestructuras, el dirigente socialista ha celebrado el compromiso del Ejecutivo central con Navantia y los anuncios de nuevos contratos esta misma semana, destacando una "inyección de inversión pública" que ha derivado en una "carga de trabajo histórica en los astilleros".