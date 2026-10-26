Alberto Garzón reacciona al acuerdo del PP con Vox para el Senado: "No le quedaba más remedio, pero tiene consecuencias"

El exministro ha señalado en Al Rojo Vivo que el PP lleva en esta precampaña electoral un flujo de transferencias hacia Vox "enorme". Ahora, ha indicado que, con este pacto, están diciendo que en el Senado "son lo mismo" que la extrema derecha.

PP y Vox acaban de anunciar un acuerdo de "entendimiento" para las listas al Senado por el cual los populares no concurren en tres provincias -Guipúzcoa, Girona y Tarragona- y el partido de Santiago Abascal renuncia a presentar candidatura propia en seis -Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares-.

Alberto Garzón ha reaccionado a esta noticia en Al Rojo Vivo, destacando que es "obvio" que respode a una racionalidad política. "Al PP no le quedaba más remedio", ha destacado, indicando que, aunque las listas sean abiertas, en el Senado se vota en bloque. "Esto, de facto, es como una segunda vuelta de un sistema presidencial", ha explicado.

Por tanto, ha señalado que esta decisión se ha tomado desde la lógica de racionalidad instrumental desde el punto de vista del cálculo electoral. Sin embargo, ha advertido que también tendrá consecuencias.

"El PP lleva, en este momento de precampaña electoral, un flujo de transferencias hacia Vox enorme", ha destacado, aclarando que lo normal es recalcar la autonomía e independencia del partido frente a la otra fuerza.

El exministro ha explicado que lo que dice el manual es que el PP tendría que estar defendiendo que es "diferente a Vox" y que votarles a ellos no es lo mismo que votar al partido liderado por Santiago Abascal.

Sin embargo, este pacto al que han llegado ahora "les compromente absolutamente a lo contrario". "En el Senado están diciendo que son lo mismo", ha recalcado, asegurando que eso compromente al partido de Alberto Núñez Feijóo a otro nivel adicional.

"Es verdad que ha pactado en comunidades autónomas con Vox, pero a nivel nacional todavía había margen para buscar otra fórmula y no depender de ellos. Este acuerdo les compromete en el presente", ha aclarado, añadiendo que no se puede descartar que pueda haber votantes de derechas que no quieran votar a "la extrema derecha franquista".

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