Todos los detalles del primer debate electoral de la campaña para las elecciones del 29N

Los detalles Ana Pastor, moderadora del debate, indica que se hablará de "vivienda, infraestructuras, los sueldos y los precios", entre otros temas. Además, explica que entre las normas está el que "solo un asesor por partido pueda entrar durante la publicidad y que no se puedan utilizar dispositivos móviles".

El próximo viernes, laSexta emitirá el primer debate electoral de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Moderado por Ana Pastor, el evento contará con representantes de PSOE, PP, Frente Amplio y Vox, quienes debatirán sobre economía, vivienda, infraestructuras y pensiones. Pastor destaca la importancia del debate para los votantes indecisos, instando a los políticos a ofrecer soluciones concretas. Inspirado en el formato anglosajón, el debate incluirá preguntas y repreguntas, con tiempos equilibrados y restricciones para asesores y dispositivos móviles. Este encuentro promete ser crucial en la recta final hacia las elecciones.

Cara a cara el próximo viernes en laSexta. Desde los cuatro atriles, los espectadores escucharán la antesala política de las elecciones generales del 29 de noviembre en el primer debate electoral de la campaña, un momento donde los partidos se la juegan.

Su moderadora, Ana Pastor, señala que este debate "va a marcar muchas cosas en la campaña", ya que "hay mucha gente todavía indecisa que no sabe todavía a quién va a votar, incluso dentro de los bloques".

Será la primera que veamos a los representantes de PSOE, PP, Frente Amplio y Vox debatiendo al mismo tiempo; cuatro perfiles muy distintos que tendrán que acercar, como el vicepresidente Carlos Cuerpo, el resultado de los datos macroeconómicos a los ciudadanos.

Además, se hablará de la vivienda, muy defendida por el ministro Bustinduy, y de los decretos todavía no aprobados. Mientras, el secretario de economía 'popular' Juan Bravo abordará la garantía de las pensiones y Figadero (Vox) del sistema que propone para mantenerlas.

"Vamos a hablar de economía, de vivienda, de las infraestructuras después de lo que ha pasado con los trenes, pero también los sueldos, los precios... de lo que importa a la gente", subraya Pastor, a lo que añade que van a pedir a los políticos "que concreten, que hablen de soluciones y de propuestas, que es lo que todo el mundo espera" de ellos.

Este debate bebe de la influencia anglosajona, con algunas reglas inamovibles dirigidas a ver a los candidatos sin discursos preparados, para hablar de lo que importa. "Por ejemplo, habrá preguntas y repreguntas, importantísimo para los periodistas de laSexta. Además, los tiempos no serán milimétricos, sino con sentido común, equilibrados", indica la directora de 'El Objetivo', quien destaca que una norma que hay en el debate "es que solo un asesor por partido pueda entrar durante la publicidad, y que no se puedan utilizar dispositivos móviles".

De esta forma, políticos y electores protagonizarán un cara a cara en tan solo cinco días en laSexta.

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