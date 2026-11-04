Feijóo insta a Sánchez a dimitir tras la salida de Puente: "Aplícatelo"

¿Qué ha dicho? El líder del PP reclama al presidente del Gobierno que asuma responsabilidades tras la dimisión del ministro de Transportes y le reprocha que no pueda "esconderse detrás de Óscar Puente". Los populares sostienen que la renuncia llega tarde y por las encuestas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita tras la renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien Sánchez elogió por su decisión. Sin embargo, el PP considera que la dimisión de Puente no fue por dignidad, sino por las encuestas, y critica a Sánchez por su responsabilidad en el nombramiento. Dirigentes del PP, como Miguel Tellado y Ester Muñoz, señalaron que la renuncia llegó tarde y no fue suficiente tras los accidentes ferroviarios que dejaron 116 muertos. El PP sostiene que la responsabilidad recae en Sánchez por haber puesto las infraestructuras en manos de Puente y su antecesor.

La salida de Óscar Puente no ha cerrado el frente político para Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la renuncia del ministro de Transportes para reclamar al presidente del Gobierno que siga sus pasos y abandone también el cargo."Aplícatelo", ha escrito el líder del PP en la red social X, en respuesta al mensaje del jefe del Ejecutivo en el que defendía la decisión de Puente de dimitir después de "dar la cara" y "dar soluciones".

"Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo", había escrito Sánchez en redes sociales para respaldar la decisión del ya exministro.

La reacción del PP a la salida de Puente ha ido más allá. Los populares consideran que la renuncia "no cuela" porque no se ha producido "por las víctimas ni por dignidad", sino "por las encuestas". Y han situado también al presidente del Gobierno en el centro de las responsabilidades políticas por el nombramiento del ministro. "Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas", han advertido.

"Le ha dimitido Tezanos", trasladaron fuentes del PP después de que Puente anunciara su renuncia al cargo y a concurrir en las listas del PSOE el 29N, tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado un total de 116 fallecidos.

Los populares apuntan directamente a Sánchez como "el principal problema" por haber puesto las infraestructuras en manos de José Luis Ábalos, primero, y de Óscar Puente, después. "La responsabilidad no se delega", han insistido, antes de advertir al presidente del Gobierno de que "no puede esconderse detrás de Óscar Puente".

Reacciones de los líderes del PP

La dimisión del ministro de Transportes ha provocado una sucesión de reacciones en las filas populares, donde el diagnóstico ha sido prácticamente unánime: la renuncia llega tarde y no responde a un acto de dignidad. Los dirigentes del partido han insistido, además, en que la salida del ministro no puede dar por saldada la responsabilidad política por los accidentes ferroviarios.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado que la renuncia "no fue suficiente" y ha señalado a Sánchez por haber nombrado a Puente en sustitución de José Luis Ábalos, "hoy en la cárcel". Tellado ha concluido su mensaje en X calificando al ya exministro de "tuitero pendenciero".

En la misma línea, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó este martes por la noche que la dimisión de Puente "llegó 116 muertos tarde", en referencia a las víctimas de los dos accidentes ferroviarios. La dirigente popular reiteró su petición de dimisión, aunque precisó que la decisión ya llegaba tarde y que, en cualquier caso, no podía considerarse suficiente.

"Fue una confesión de culpabilidad", ha señalado el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que también ha apuntado a la responsabilidad de "quien le nombró y le permitió seguir en su puesto", en referencia a Sánchez. Bravo ha insistido en que Puente "no se atrevió a venderlo" como un "acto de dignidad", sino como una "dimisión que llegó 116 vidas tarde".

La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha atribuido, por su parte, a las encuestas la decisión de "dimitir" al ministro "en el último minuto de la Diputación Permanente" del Congreso. Puente anunció su salida tras varias horas de comparecencia sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas el pasado miércoles.

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