Figaredo será el representante de Vox en el debate del 2 de noviembre de 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa'

Los detalles Ya la semana pasada, el ministro Bustinduy confirmaba que él sería el representante de Frente Amplio en esta primera cita, en la que se hablará de vivienda.

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, es el segundo representante confirmado para el primero de los dos debates temáticos que laSexta organiza de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Ya la semana pasada el ministro Pablo Bustinduy confirmó que él representaría en esta cita a Frente Amplio.

En concreto, se trata del previsto para el próximo lunes 2 de noviembre, en el que representantes de los cuatro principales partidos (Partido Popular (PP), PSOE, Frente Amplio y Vox) debatirán sobre vivienda y economía. Ahora bien, 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' contará con otro segundo debate el 9 de noviembre en el que se tratarán asuntos como la regeneración, la inmigración y el Estado de Bienestar.

En ambas ocasiones el debate estará moderado por la periodista y directora de 'El Objetivo', Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta.

Con esta propuesta, la cadena ha diseñado una oferta informativa consistente de cara a las semanas previas al pistoletazo de salida de la campaña electoral, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre.

El formato de debates propuesto por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos. Los dos encuentros podrán seguirse a través de Atresplayer en su versión internacional.

De esta manera, laSexta muestra, una vez más, su capacidad para la organización de debates electorales, como ha llevado a cabo en anteriores ocasiones, y se suma a la cobertura electoral del Grupo Atresmedia, que ha ofrecido la celebración de debates a los candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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