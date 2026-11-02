Giro en la campaña del PP: Feijóo deja atrás el luto y se enfunda el traje de gran "gestor"

Los detalles Cambio de tono en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y giro en la campaña de los 'populares'. Hoy, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha recuperado el traje de gestor.

Pasados ya unos días de tregua por el luto tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a ponerse en modo electoral. Y lo hace recuperando el discurso utilizado en la última campaña para las generales, el de que tiene una amplia experiencia como gestor.

"Nosotros ofrecemos otra cosa: gestión, rigor y experiencia", ha asegurado en la sede nacional del PP Feijóo frente a la cúpula y barones del partido, reunidos en un Comité Ejecutivo Nacional. Allí, ha exigido al Gobierno que se "ahorre los bailes, las reflexiones sexuales o las promos de televisión haciendo burlas sobre el estado lamentable de nuestro sistema ferroviario".

Porque la campaña del PP entra en una nueva fase que girará en torno a esa gestión de la que tanto presume. "Yo vengo de la gestión. Me he dedicado toda mi vida a ello, es lo que se hacer", ha insistido el líder 'popular'.

De hecho ya han integrado la palabra gestión como un lema de su campaña. Algo que también vimos el pasado viernes cuando el líder del PP se reunió con expertos ferroviarios. "España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita a alguien que quiere y sepa gobernar y con toda humildad digo: 'Yo sí sé hacerlo'", se ha reivindicado Feijóo ante los suyos.

Aunque lo que no cambia en su estrategia es su tono duro contra el Gobierno. "Aún no han entregado todos los cuerpos a las familias y están con sondeos. Da el nivel moral de esta gente, que es ninguno", ha espetado el 'popular'.

Feijóo ha apuntado contra todos, pero en especial contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. Ha criticado su gestión y ha recordado las palabras de Puente del viernes, en las que decía que era consciente del "calvario" al que le someterán en campaña electoral.

Un calvario que Feijóo le ha recriminado es el que viven decenas de familias con fallecidos en el segundo accidente ferroviario en menos de un año. "No señor ministro. El calvario es de las familias que esperan un cuerpo, el calvario es de quienes no volverán a ver a sus seres queridos", ha sentenciado añadiendo que si él fuera presidente le habría cesado hace días.

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