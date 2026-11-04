Sánchez pone a Carlos Cuerpo al frente de Transportes y defiende a Puente tras su dimisión: "Dignifica la política"

Entre líneas El presidente del Gobierno, que se ha referido a Puente como "Óscar", cree que la dimisión del hasta ahora ministro de Transportes ayuda a que España "recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha elogiado por su dedicación y transparencia. Sánchez destacó que Puente afrontó desafíos con integridad y respeto hacia las víctimas del accidente ferroviario de Urda, lo que, según el presidente, dignifica a España y demuestra que no todos los políticos son iguales. El vicepresidente Carlos Cuerpo asumirá temporalmente la cartera de Transportes. Sánchez resaltó la capacidad de gestión de Cuerpo y afirmó que continuará con las reformas iniciadas por Puente. Fuentes del Gobierno describieron la dimisión de Puente como un acto de responsabilidad política, destacando su gestión durante la emergencia. Puente anunció su dimisión tras comparecer en el Congreso, una decisión que comunicó a Sánchez por WhatsApp antes de su última intervención.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Palacio de la Moncloa tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Sánchez ha defendido que Puente ha trabajado "sin descanso".

"Ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, con transparencia y con integridad. Esta semana lo ha vuelto a hacer. El ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también las merecía. Y después ha dado un paso a un lado. Lo ha hecho para demostrar, en primer lugar, a las víctimas el enorme respeto que la sociedad y, por supuesto, su Gobierno siente por ellas, y para demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales", ha defendido Sánchez en su comparecencia.

El jefe del Ejecutivo, que se ha referido a Puente como "Óscar", afirma que el ya exministro ha ayudado a que España "recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política". "Ahora nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando", ha añadido.

En su comparecencia, Sánchez ha anunciado que el vicepresidente primero y ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, se hará cargo de la cartera de Transportes "de forma transitoria". "El vicepresidente Cuerpo ha demostrado en esta legislatura una enorme capacidad de gestión e integridad, y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan. Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", defiende.

"Sé que vivimos tiempos de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización. A algunos les gustaría que todo se rompiera porque viven del enfrentamiento y del miedo. Pero este Gobierno, como este país, ha salido siempre más fuerte de cada crisis y esta vez lo vamos a volver a hacer: dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo a España avanzar", ha concluido Sánchez.

El Gobierno habla de un "ejercicio de responsabilidad" de Puente

El jefe del Ejecutivo cree que Puente ha dado la cara desde el primer momento tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y que su decisión "dignifica" a España y demuestra que no todos los políticos son iguales.

Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta calificaron esta dimisión como "un ejercicio de responsabilidad política por partida doble". Además, han destacado su trabajo durante la emergencia: "Ha gestionado los momentos más difíciles, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas".

El ministro Puente dimite tras comparecer en el Congreso: "Es una decisión de dignidad política, buena para el país"

Óscar Puente sorprendió este martes al anunciar su dimisión tras comparecer en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, una decisión que, según el propio Puente, tomó en "los primeros minutos" de la tragedia de Urda. Esa decisión, que únicamente había trasladado a su familia, la comunicó a Pedro Sánchez a través de un mensaje de WhatsApp minutos antes de su última intervención en la Cámara Baja.

El presidente del Gobierno ya rechazó la semana pasada un primer intento de Puente de apartarse del cargo y no quería que se fuera. En Puente, el factor que más pesaba era ser un freno en las expectativas electorales. Cuando el ya exministro se subió al coche para salir del Congreso, mandó un mensaje a los suyos en clave de campaña electoral: "Tranquilos, todo va a ir bien".

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