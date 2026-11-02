Chema Crespo asegura que la tragedia de Urda cambia la estrategia electoral de Feijóo: "La campaña estaba centrada en la amenaza que supone la alianza del PP con Vox"

"La campaña tiene que cambiar necesariamente", sostiene el director de 'Público', puesto que ahora el PP puede vender con mayor facilidad su capacidad de gestión tras la crisis abierta en el Ejecutivo por este accidente,

El accidente de trenes en Urda (Toledo), además de un evidente impacto social, está teniendo una gran influencia política a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Tanto es así que la tragedia ferroviaria está siendo el tema principal en una precampaña que ha dado un giro de 180 grados.

Al respecto, Chema Crespo explica que "esto es una tragedia terrible, pero Feijóo está aliviado, porque había empezado muy mal la campaña". De hecho, afirma que al líder del PP "se le estaba haciendo muy larga la campaña, pero ahora se le hace eterna al Partido Socialista".

"La campaña tiene que cambiar necesariamente", sostiene el director de 'Público', puesto que ahora el PP puede vender con mayor facilidad su capacidad de gestión tras la crisis abierta en el Ejecutivo por este accidente, que llega nueve meses después de la tragedia de Adamuz.

"Hasta ahora, la campaña estaba orientada a evidenciar las amenazas que supone las alianzas del PP con Vox", concluye Chema Crespo en Más Vale Tarde.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido