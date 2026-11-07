Sánchez recuerda a Urda y apunta a la falta de inversión del PP en infraestructura ferroviaria: "Hemos tardado 15 años en revertir los recortes"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno y candidato socialista insiste en que desde el Gobierno se ha "dado la cara frente a aquellos que dieron la espalda a las víctimas y a sus responsabilidades" ante el trágico accidente. Llama a "votar en masa" para "mandar a casa a Abascal y a Feijóo": "Es la mejor receta contra la involución".

Pedro Sánchez se ha posicionado como la alternativa a la "involución" que representan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. En un mitin en Tarragona, destacó que se han tardado 15 años en revertir los recortes en infraestructuras ferroviarias, consecuencia de la respuesta neoliberal a la crisis de 2010. Sánchez subrayó que su Gobierno siempre ha asumido responsabilidades frente a las tragedias, como la de Urda. Señaló que las próximas elecciones son una elección entre reforzar o recortar servicios públicos, acusando al bloque PP-Vox de querer un "viaje al pasado". Reivindicó que España ha sido un faro de esperanza ante la ola ultraderechista global y enfatizó la necesidad de una mayoría amplia y progresista para avanzar en derechos y libertades. Concluyó que la movilización es clave para vencer a Feijóo y Abascal.

Pedro Sánchez ha vuelto a posicionarse como la alternativa a la "involución" que representa el bloque formado por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal y, para ello, ha destacado que se han tardado 15 años "en revertir los recortes en inversión en infraestructuras ferroviarias después de la respuesta equivocada neoliberal a la crisis financiera del año 2010".

El líder del Ejecutivo ha acudido a Tarragona para realizar su segundo mitin tras la tragedia ferroviaria de Urda y desde allí ha reivindicado que España ha sido siempre "un país de esperanza".

Sánchez ha abordado de nuevo la tragedia ferroviaria de Urda y ha señalado que "tragedias y crisis hay muchas gobierne quien gobierne" pero que la diferencia reside en cómo se responde a las mismas: "Nosotros siempre hemos hecho lo mismo. Hemos dado la cara frente a aquellos que dieron la espalda a las víctimas y dieron la espalda a sus responsabilidades".

"Y si hay una lección que extraer del último accidente ferroviario, entre otras cuestiones, es que hemos tardado 15 años en revertir los recortes en inversión en infraestructuras ferroviarias después de la respuesta equivocada neoliberal a la crisis financiera del año 2010. Por eso, necesitamos un Gobierno que se comprometa con reforzar los servicios públicos y no recortarlos", ha señalado el presidente del Gobierno.

Porque ha vuelto a situar los próximos comicios como un momento en el que elegir entre "reforzar o recortar los servicios públicos" ya que el bloque PP-Vox representa "un viaje al pasado".

Sánchez ha vuelto a mencionar en reiteradas ocasiones que durante la ola ultraderechista que está asolando el mundo España "ha sido el faro, la inspiración de muchos ciudadanos y ciudadanas, no solamente progresistas de Europa y del mundo" reivindicando la postura de su Gobierno en las guerras de Irán, de Ucrania o de Gaza.

"Este 29 de noviembre les vamos a decir con nuestro voto que España se gobierna desde España, no desde Washington, no desde Tel Aviv, no desde Buenos Aires, no desde Moscú, sino desde España. No vamos a permitir que nuestro país sea la terminal ni el patio trasero de la internacional ultraderechista. Vamos a seguir siendo el faro, vamos a seguir inspirando al mundo", ha añadido al respecto.

Ahora bien, el candidato socialista ha recalcado que "no es suficiente" con frenar a PP y Vox, sino también es necesaria una "mayoría amplia y progresista" para "llegar antes y más lejos en materias sociales, en conquistas, en derechos y en libertades".

"La mejor receta contra la involución se llama movilización. Y os digo más, y os digo más, si votamos en masa, mandamos a casa a Feijóo y a Abascal", ha concluido.

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