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Primer debate electoral

Afra Blanco asegura que el debate económico de laSexta "va a marcar un antes y un después": "Va de las cosas del comer"

El contexto El debate económico se celebrará el próximo viernes 13 de noviembre a partir de las 21:30 horas en laSexta y participarán Carlos Cuerpo (PSOE), Pablo Bustinduy (Frente Amplio), Juan Bravo (PP) y José María Figaredo (Vox).

AFRA DEBATE

Este viernes se celebra en laSexta el primer debate electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. En él se abordarán las cuestiones económicas y participarán Carlos Cuerpo (PSOE), Pablo Bustinduy (Frente Amplio), Juan Bravo (PP) y José María Figaredo (Vox).

Al respecto, Afra Blanco asegura que "el debate de este viernes en laSexta va a marcar un antes y un después", ya que "es el que va de las cosas del comer" y afecta directamente al bolsillo y a los servicios públicos de los ciudadanos.

"La gente va a averiguar qué va a votar sobre lo suyo, sobre la sanidad, los 85.000 millones que quiere recortar Vox, las pensiones y eso que Feijóo llama absentismo pero en realidad son bajas", añade la sindicalista en Más Vale Tarde.

El debate económico se celebrará el próximo viernes 13 de noviembre a partir de las 21:30 horas en laSexta.

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