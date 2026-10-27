Del apoyo a Enma López a una renuncia en plena precampaña: la intrahistoria de la dimisión del exdelegado del Gobierno en Madrid

El contexto Aunque no lo hizo de forma explícita, Francisco Martín respaldó a Enma López en las primarias del PSOE de Madrid ante Reyes Maroto, candidata respaldada por Ferraz.

Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, renunció tras no ser incluido en las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre. Según fuentes cercanas, alegó que "no se dan las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad". Las tensiones con la dirección del PSOE surgieron cuando Martín apoyó, aunque de forma no explícita, a Enma López en las primarias frente a Reyes Maroto. La dirección del PSOE niega que su dimisión esté relacionada con esto. Óscar Puente, ministro de Transportes, lamentó la renuncia, calificándola de inoportuna y subrayando la importancia de aceptar las decisiones del partido.

Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid hasta este domingo, presentó su renuncia tras no ser incluido en las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo ha hecho esgrimiendo que "no se dan las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad", según han trasladado fuentes de su entorno a laSexta.

Las discrepancias entre la dirección del PSOE y Francisco Martín comenzaron el pasado mes de julio, cuando se celebraron las primarias del PSOE en la ciudad de Madrid. Enma López decidió presentar su candidatura frente a la exministra Reyes Maroto, secretaria general del PSOE en la capital y candidata respaldada por Ferraz.

Pese a que Martín no mostró de forma explícita su apoyo a López, tanto él como su entorno más cercano la animaron para que concurriese a las primarias y la respaldaron en ese proceso, lo cual no sentó bien a la dirección socialista, que tras la convocatoria de elecciones generales, anunciada el pasado 5 de octubre, decidió no incluirle en las listas.

No obstante, desde la dirección regional del PSOE de Madrid niegan rotundamente que la dimisión de Martín esté relacionada con su oposición a Maroto en las primarias y aseguran que "en ningún momento" ha habido ninguna represalia ni purga.

Tanto en Ferraz como en la dirección del PSOE-M han expresado que se trata de una "decisión personal" y que "la lista de Madrid esta muy concurrida, con ministros y secretarios de Estado", por lo que no quieren añadir más. Sin embargo, según ha podido saber laSexta, destacados dirigentes del PSOE-M se han mostrado "muy sorprendidos por esta decisión" que califican de "irresponsable" a 40 días de las elecciones.

Puente, molesto con la renuncia

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primer miembro del Gobierno en reaccionar a la dimisión de Francisco Martín. LO ha hecho lamentando "que se haya producido y también el momento en el que se produce". "Creo que no le beneficia ni a él ni a la organización", ha añadido Puente, que ha incidido en que "en una organización estamos sometidos a las decisiones que toma la propia organización, que a veces nos favorecen y otras no".

"Hay que estar a lo que la organización decide en cada momento, no podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí", ha zanjado el ministro de Transportes en una comparecencia ante los medios de comunicación.

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