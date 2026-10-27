Los requisitos de la 'ley de nietos' cambiaron: la razón tras el dato tramposo de que solo el 0,3% de los nacionalizados cumplían

Los detalles Esa ínfima proporción corresponde de forma única a aquellos que se acogieron a la norma durante esos primeros cuatro días, es decir, antes de las modificaciones.

Solo un 0,3% de los nacionalizados por la 'ley de nietos' cumplían con los requisitos para votar. Se trata de una información que se ha dado en los últimos días, en plena precampaña electoral y polémica por la precitada norma.

No obstante, se trata de un bulo más. Quienes lo difunden argumentan de forma tramposa que esta ínfima proporción demuestra el supuesto fraude electoral a gran escala pergeñado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, y con el fin de aclarar la cuestión, cabe recordar que la 'ley de nietos' entra en vigor el 21 de octubre de 2022, pero solo cuatro días después, el 25 de octubre, la norma se modifica a través de una instrucción del Ejecutivo.

Ese 0,3% corresponde de forma única a aquellas que se acogieron a la ley durante esos primeros cuatro días. Sin embargo, a partir del 25 de octubre, cambian los requisitos y se amplían los supuestos para poder pedir la nacionalidad.

De esta manera, no es que quienes lo piden a partir de entonces no cumplan los requisitos, sino que la ley cambió y los requisitos también.

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