Juan Dillon sostiene que el voto oculto beneficiará al PSOE el 29N: "Hay una especie de voto de la vergüenza que permanece oculto"

El periodista asegura que "a muchos les da vergüenza decir que van a votar al PSOE, y después de la tragedia, se callan la boca", por lo que los sondeos darían a los socialistas menos votos de los que se producirían el 29N.

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, las encuestas sugieren que el Partido Popular y Vox podrían alcanzar la mayoría absoluta y formar un gobierno de coalición. Sin embargo, el periodista Juan Dillon plantea que el PSOE podría obtener mejores resultados de los previstos debido a un "voto de la vergüenza" oculto, donde algunos votantes no admiten su apoyo al PSOE, especialmente tras el accidente ferroviario de Urda. Pilar Velasco coincide en que este voto oculto podría beneficiar al PSOE, sugiriendo que aún hay posibilidades de cambio en los comicios.

A falta de 20 días para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la mayor parte de las encuestas señalan que Partido Popular y Vox alcanzarían la mayoría absoluta y gobernarían en coalición.

No obstante, Juan Dillon asegura que el PSOE podría mejorar sustancialmente los resultados en las urnas respecto a lo que indican los sondeos, ya que "hay una especie de voto de la vergüenza" que permanece oculto.

"A muchos les da vergüenza decir que van a votar al PSOE, y después de la tragedia, se callan la boca", afirma el periodista respecto al accidente ferroviario de Urda.

A colación, Pilar Velasco sostiene que "el voto oculto podría favorecer al PSOE", por lo que "puede haber juego" en las elecciones del 29N.

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