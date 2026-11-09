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Rumbo al 29N

Juan Dillon sostiene que el voto oculto beneficiará al PSOE el 29N: "Hay una especie de voto de la vergüenza que permanece oculto"

El periodista asegura que "a muchos les da vergüenza decir que van a votar al PSOE, y después de la tragedia, se callan la boca", por lo que los sondeos darían a los socialistas menos votos de los que se producirían el 29N.

DILLON VOTO VERGUENZA PSOE
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A falta de 20 días para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la mayor parte de las encuestas señalan que Partido Popular y Vox alcanzarían la mayoría absoluta y gobernarían en coalición.

No obstante, Juan Dillon asegura que el PSOE podría mejorar sustancialmente los resultados en las urnas respecto a lo que indican los sondeos, ya que "hay una especie de voto de la vergüenza" que permanece oculto.

"A muchos les da vergüenza decir que van a votar al PSOE, y después de la tragedia, se callan la boca", afirma el periodista respecto al accidente ferroviario de Urda.

A colación, Pilar Velasco sostiene que "el voto oculto podría favorecer al PSOE", por lo que "puede haber juego" en las elecciones del 29N.

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