El PP acepta que la Academia de Televisión organice los debates electorales tras la propuesta del PSOE

Los detalles El PSOE ha celebrado el cambio de postura del PP y ambas formaciones se han puesto en contacto con la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, para empezar a negociar los términos del encuentro.

El Partido Popular (PP) ha aceptado la propuesta del PSOE para que la Academia de Televisión organice los debates electorales, con la participación de las direcciones de campaña de los distintos partidos. Miguel Tellado, secretario general del PP, contactó con Rebeca Torró, portavoz de campaña del PSOE, para insistir en la importancia de facilitar estos debates. Aunque Tellado propuso que los grupos de comunicación privados como Atresmedia y Mediaset organizaran los encuentros, Torró se mostró inflexible y vetó esta opción. Finalmente, el PP accedió a que la Academia de Televisión se encargue de los debates, confirmando su disposición a negociar los términos con María Casado, presidenta de la academia. Atresmedia ha propuesto su debate para el 23 de noviembre, con dos candidatos ya confirmados.

El PP ha aceptado la propuesta del PSOE de que los debates electorales —un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y un debate a cuatro— sean organizados por la Academia de Televisión, "con la participación en el diseño de las direcciones de campaña de los diferentes partidos políticos". Una decisión que ha sido celebrada por los socialistas.

Según han trasladado fuentes 'populares' a laSexta, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llamado este lunes a la portavoz de campaña del PSOE, Rebeca Torró, y le ha insistido en "la necesidad de facilitar la organización de debates entre candidatos".

Tellado ha defendido que fueran los grupos que integran a 'Antena 3', 'Telecinco', 'Cuatro' y laSexta los que organizaran esos encuentros de cara a los comicios del 29 de noviembre, que fueron solicitados de manera formal por Atresmedia y Mediaset "hace casi un mes". Según el PP, "Torró se ha mostrado inflexible".

"No se ha mostrado partidaria de la presencia de Podemos en el segundo de los debates, e insiste en vetar a los grupos de comunicación privados", han aseverado.

"Ante la imposibilidad de convencerla de la no idoneidad de vetar a los grupos privados, y en el ánimo de poder ofrecer a los españoles espacios en los que confrontar ideas y programas, el PP acepta que los debates sean organizados por la Academia de Televisión", han sentenciado. Además, han apuntado que han confirmado a la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, su disposición a empezar a negociar los términos del encuentro.

El PSOE ha celebrado el cambio de postura de los 'populares' tras su "veto" a hacerlos en 'RTVE', como habían sugerido los socialistas en un inicio. Por ello, fuentes del PSOE han confirmado que Torró se ha puesto a disposición de Casado para cerrar las fechas y detalles de ambos encuentros.

Por su parte, Frente Amplio se ha mostrado abierto a que el debate electoral se celebre en la Academia de Televisión si esta alternativa "facilita que se pueda avanzar en el consenso" para contar con los principales cuatro candidatos.

Por otro lado, Atresmedia ha trasladado su debate a cuatro al lunes 23 de noviembre y dos de los candidatos han confirmado ya su asistencia.

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