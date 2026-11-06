En las elecciones del 29N se podrá votar identificándose con la app MiDNI pero no con MiDGT

La semana pasada, el Gobierno anunció que dotaría a las mesas electorales de dispositivos para leer el DNI digital el día de las elecciones. Ahora, la Junta Electoral Central ha tomado su decisión.

Novedad para estas elecciones: los votantes podrán identificarse con alguna documentación digital a la hora de votar... aunque no con todas las opciones disponibles. La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido levantar la suspensión a la aplicación MiDNI, la oficial para llevar el DNI digital en el móvil, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que será posible identificarse por esta vía en lugar de con DNI físico. No obstante, también ha decidido mantener la suspensión para la app MiDGT, la aplicación oficial para llevar el carnet de conducir digital en el dispositivo.

Así lo ha hecho saber en el escrito que recopila los acuerdos tomados el jueves 5 de noviembre, a poco menos de un mes de la cita electoral. La Junta Electoral explica que el Ministerio del Interior ha podido confirmar que las mesas dispondrán de un dispositivo con cámara y navegador, con un verificador QR incorporado, por lo que los integrantes de la mesa podrán comprobar "con todas las garantías necesarias" el código QR generado por la app MiDNI para identificarse. El código tendrá que abrirse delante de la mesa para que los miembros de la mesa puedan comprobar la identificación del votante.

El pasado mes de marzo, la Junta suspendió el uso de estas aplicaciones hasta que se pudiera garantizar el control de la identidad de manera segura. No obstante, la semana pasada el Gobierno anunció que dotaría a las mesas, a través de Correos, de lectores QR para que los votantes pudieran identificarse a través del documento electrónico.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido