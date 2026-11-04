El contenido del mensaje de Puente a Sánchez para comunicarle su dimisión: "Espero que no lo consideres una traición"

Los detalles Antes de su última intervención en la Diputación Permanente del Congreso, Puente avisó a Sánchez con un largo mensaje, que fue respondido de inmediato por el presidente.

Óscar Puente anunció el martes, de manera sorpresiva, su dimisión. Lo hizo tras cuatro horas de comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda. Ni siquiera Pedro Sánchez conocía su decisión y, según contó Puente a su salida de la Cáma Baja, avisó al presidente "minutos antes" de hacerla pública. Según ha podido saber laSexta en exclusiva, fue un largo mensaje de WhatsApp en el que le pidió que no considerase su decisión "una traición".

"Cuando leas este mensaje, tu primera reacción va a ser de estupor. Mientras lo leas, yo estaré anunciando mi dimisión. Espero que no lo consideres como una traición, sino como un acto de generosidad". Así le comunicó el ministro a Sánchez que renunciaba a la cartera de Transportes y también a ir como cabeza de lista por Valladolid al Congreso en las elecciones del 29N.

El ministro le mandó el mensaje unos minutos antes de su última intervención en la Diputación Permanente e, inmediatamente después, le dio la vuelta al teléfono y lo dejó en la mesa para no leer la respuesta de Sánchez. Se trató de una acción muy pensada por el ministro, que escribió el mensaje a lo largo del lunes, el mismo día que preparó el discurso para su comparecencia.

Nada más salir de la Cámara Baja, Puente miró su teléfono para ver si Sánchez le había contestado. La respuesta había sido inmediata y en su mensaje le pedía que no renunciara. "No se te ocurra, no lo hagas", le dijo.

Según ha confirmado laSexta, tras su renuncia, ambos mantuvieron una conversación y, aunque Sánchez ha entendido su decisión, quería que aguantara al frente del Ministerio. En los últimos días, habían mantenido largas conversaciones sobre lo ocurrido en Urda y el presidente citó a Puente en Moncloa, donde estuvieron hablando varias horas.

Sánchez sostenía que, aunque era un momento durísimo, lo podían superar juntos y le pidió que se quedara. Por su parte, el ministro había decidido renunciar el mismo día del accidente el pasado 28 de octubre. Solo se lo había comunicado a su familia y había mantenido silencio con sus compañeros de partido durante toda la semana.

*Noticia en ampliación

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido