Monrosi, sobre el acuerdo PP-Vox para el Senado: "Es un intento de controlar las dos cámaras para introducir reformas de calado en el sistema democrático"

El periodista José Enrique Monrosi analiza en Al Rojo Vivo las intenciones del acuerdo PP-Vox para el Senado, que anunciaron este pasado lunes, 26 de octubre. En el vídeo, los detalles.

Tras el análisis de Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, sobre el pacto PP y Vox para el Senado y sobre cómo están en la actualidad las encuestas de cara al Congreso de los Diputados y el futuro Gobierno de España, el periodista José Enrique Monrosi quiere destacar y recordar algo sobre este acuerdo de las derechas para concurrir juntos al Senado.

"Más allá de la estrategia y del plano político y electoral, creo que no hay que perder de vista lo que hay de fondo realmente detrás del movimiento de la derecha", subraya Monrosi. "Es un intento de controlar ampliamente las dos cámaras (Cámara Alta y Cámara Baja) para introducir en la próxima legislatura y en las venideras, si tienen ocasión, reformas de calado en el Estado español y en el sistema democrático tal y como lo conocemos", afirma.

Así, el periodista quiere destacar algunos casos en los que el Tribunal Constitucional o su equivalente en Estados Unidos y en otros países de la Unión Europea "han funcionado en la práctica como dique de contención de algunas políticas ultras. En Estados Unidos con Donald Trump, en Alemania con los neonazis, pero también en España con las leyes de concordia o con los recortes a los derechos de las personas trans o LGTBI", concluye Monrosi.

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