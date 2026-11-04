Pablo Bustinduy tacha de "importante" el debate electoral en laSexta: "Va a quedar claro qué nos jugamos"

El contexto Bustinduy, de Frente Amplio; Figaredo, de Vox; y Cuerpo, del PSOE, ya han confirmado su asistencia al primer gran debate electoral en laSexta que tendrá lugar el 10 de noviembre. El PP todavía no ha revelado quién acudirá.

El primer gran debate electoral se celebrará en laSexta el 10 de noviembre, con la participación confirmada de Pablo Bustinduy de Frente Amplio, José María Figaredo de Vox y Carlos Cuerpo del PSOE. El PP aún no ha anunciado su representante. Moderado por Ana Pastor, directora de 'El Objetivo', el debate se centrará en temas de vivienda y economía. Bustinduy ha subrayado la importancia del evento para discutir problemas esenciales de los ciudadanos. Ha destacado que el debate clarificará las posiciones enfrentadas y las alternativas disponibles, confiando en que su partido, Frente Amplio, ganará apoyo al defender los intereses comunes.

El primer gran debate electoral se producirá en laSexta el próximo 10 de noviembre. Pablo Bustinduy, de Frente Amplio; José María Figaredo, de Vox; y Carlos Cuerpo, del PSOE, ya han confirmado su presencia. El PP todavía no ha revelado quién acudirá.

'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' estará moderado por la periodista y directora de 'El Objetivo', Ana Pastor. En esta primera cita, se hablará sobre vivienda y economía.

Pablo Bustinduy ha reconocido que este debate será "muy importante" porque habrá ocasión de hablar de los problemas esenciales de los ciudadananos. Respecto a qué le parece que Carlos Cuerpo sea la persona que representará al PSOE en este debate, el portavoz de Frente Amplio ha asegurado que se llevan bien y se entienden.

"El PSOE y las fuerzas de izquierdas tenemos una sana relación de antagonismo", ha señalado, añadiendo que todas las "banderas que enarbola en campaña el PSOE son banderas que ha defendido, peleado y conseguido la izquierda".

De esta forma, ha destacado que en este debate va a quedar claro qué es lo que hay "enfrente" y "qué nos jugamos". "Esto no va de que gobienen unos u otros, va de qué va a pasar con las pensiones, los salarios o la vivienda", ha indicado.

Por tanto, ha asegurado que harán todo lo posible para que quede claro cuáles son las alternativas que hay. "Estoy convencido de que cuanto más se nos escuche, más gente votará a Frente Amplio para defender lo que es de todos", ha señalado.

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