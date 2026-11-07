Puente protagoniza un bronco reinicio de precampaña en el que el cambio climático, la corrupción y las pensiones también tienen su minuto

Los detalles Sánchez asegura que no le basta "con tener una mayoría simple", sino que necesita una "amplia y progresista". Mientras, Feijóo recuerda que "en la papeleta del PSOE sigue figurando Óscar Puente".

La precampaña electoral en Castilla y León ha comenzado con intensos cruces de reproches entre los partidos. Pedro Sánchez ha defendido la gestión de Óscar Puente y ha pedido una mayoría "amplia y progresista" para evitar un Gobierno de PP y Vox. Alberto Núñez Feijóo ha criticado al PSOE, destacando la figura de Puente y cuestionando la gestión ferroviaria del Gobierno. Santiago Abascal, de Vox, ha cargado contra las políticas climáticas y migratorias del Ejecutivo. Además, temas como la corrupción y las promesas electorales, como la revalorización de pensiones y el derecho al aborto, han estado presentes en los discursos.

La precampaña electoral en Castilla y León ha retomado su actividad con un cruce de reproches en el que nadie ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar algún dardo a sus adversarios. Pedro Sánchez ha aprovechado el acto para reivindicar la gestión de Óscar Puente y pedir una mayoría "amplia y progresista" que evite un Gobierno de PP y Vox. Pero el ministro de Transportes, antiguo alcalde de Valladolid, también ha estado muy presente en los ataques de Alberto Núñez Feijóo.

"No me basta con tener una mayoría simple. Necesitamos una mayoría amplia y progresista para llegar antes y más lejos", ha defendido Sánchez, que ha situado entre sus objetivos evitar que la derecha y la ultraderecha lleguen al Gobierno. "Damos la cara frente a aquellos que dieron la espalda a las víctimas y dieron la espalda a sus responsabilidades", ha señalado, en una defensa de la actuación de su Gobierno y de la gestión de Puente frente a las críticas del PP.

Eso sí, Feijóo no ha dejado pasar la oportunidad de acordarse del exalcalde de Valladolid. Desde la ciudad, el líder del PP ha lanzado una pulla al PSOE y a su candidatura: "En la papeleta del PSOE sigue figurando Óscar Puente y de número dos tenéis a las ministras de la pulsera".

Aunque, cuando ha querido señalar responsabilidades por la gestión ferroviaria, Feijóo ha dirigido sus críticas directamente al presidente del Gobierno: "No venimos aquí a esta ciudad por lo que ha pasado en los trenes. Si fuese para señalar al máximo responsable estaríamos haciendo un mitin delante del Palacio de La Moncloa".

Abascal carga contra la política climática y migratoria de Sánchez

Pero los reproches no se han quedado en el PSOE y el PP. Santiago Abascal también ha aprovechado la precampaña para cargar contra las políticas del Gobierno, con especial atención al cambio climático y la inmigración: "Su corrupción arruina y mata, su fanatismo ideológico y climático nos arruina y mata españoles, la invasión migratoria que promueven arruina y trae violencia y mata a españoles", ha asegurado el líder de Vox.

La corrupción ha sido otro de los asuntos que ha sobrevolado los discursos. Incluso Gabriel Rufián, que ha puesto el foco en las investigaciones y en el entorno del presidente del Gobierno, ha dejado una reflexión sobre los casos que afectan al PSOE: "Van a por la mujer del presidente, van a por el hermano del presidente. Ahora, también dan excusas. Porque Santos Cerdán, Ábalos y Koldo...", ha señalado.

En una línea similar, Irene Montero ha cuestionado que las relaciones de José Luis Ábalos con otros responsables políticos pudieran explicarse por cuestiones personales y no por el cargo que ocupaba dentro del partido: "¿Alguien quiere hacerle creer a un solo habitante de este país que a Ábalos alguien le cogía el teléfono por su cara bonita? Le cogían el teléfono porque era el secretario de organización del PSOE".

Entre pulla y pulla, los candidatos también han encontrado tiempo para avanzar algunas de sus promesas electorales. Feijóo ha querido tranquilizar a los pensionistas: "Os meten miedo con las pensiones. Todos los años las vamos a revalorizar de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo". Por su parte, Sánchez ha aprovechado para poner sobre la mesa otro de los compromisos que quiere llevar a la próxima legislatura: blindar el derecho al aborto en la Constitución.

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