El PP olvida su agenda política para cargar contra el PSOE: de Sánchez como "radical inmoral" a "José Luis Rodríguez Joyero"

Entre líneas Precisamente han sido dos de las dirigentes más duras del PP las que han dedicado estas palabras a los socialistas: Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, con el respaldo de su líder Feijóo.

El Partido Popular (PP) ha presentado este martes a sus candidatos al Congreso de los Diputados por Madrid. Allí han estado el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Cayetana Álvarez de Toledo, la número dos en la lista. Pese al objetivo de la cita, todos han aprovechado el acto para cargar contra Pedro Sánchez.

"La etapa de Sánchez será recordada como la era de la indecencia", ha arrancado Álvarez de Toledo, para a continuación preguntar si "es decente pactar tu gobierno con un partido que justifica el tiro en la nuca y el coche bomba". "Un inmoral mezcla letal de Narciso y Nerón, se mira al espejo, espejito, espejito, mientras España arde; pura vanidad y pura destrucción", ha zanjado la 'popular'.

Lo hacía, como se comentaba unas líneas más arriba, en lo que en principio sería un acto para presentar las listas del PP para las próximas elecciones generales del 29N. Sin embargo, ha acabado transformándose en una jornada para arremeter contra el secretario general del PSOE. Precisamente, Álvarez de Toledo también se ha dirigido a él como "un radical inmoral".

Un discurso que no ha dudado en apoyar su presidente Feijóo. "Sánchez ha levantado un muro entre españoles, ha dividido, ha señalado, ha decidido quiénes son los suyos y, por tanto, quiénes son sus enemigos", ha asegurado el también expresidente de la Xunta de Galicia.

Además, Ayuso y Álvarez de Toledo han unido fuerzas para tratar de ridiculizar los años de Gobierno de Sánchez, al tiempo que han instado a la "urgencia ética nacional" para echarle de La Moncloa. "Sánchez no acepta las reglas porque es profundamente antidemocrático", decía la baronesa madrileña; mientras Álvarez de Toledo lo acusaba de haber "legitimado la violencia", porque, a sus ojos, "su fin es el poder absoluto y su medio la polarización".

Entre ataques continuos, los 'populares' también han tratado de diferenciarse del PSOE a toda costa. "Efectivamente, no soy Sánchez. Sí, yo no bailo en los mítines. Yo no canto en los mítines, ni beso a mi pareja en los mítines. Lo que más me diferencia de Sánchez es que yo no robo, yo no miento y no me largo de vacaciones cuando invaden mi país", ha asegurado Feijóo.

Si bien el acto que pretendía poner de relieve su agenda política, por el camino se ha acabado convirtiendo en sacar los trapos sucios del adversario, con la línea más dura del PP. Prueba de ello, estas declaraciones de Ayuso: "Como decía José Luis Rodríguez Joyero, hemos aprendido que ser socialista es tener poco y dar mucho: mucha vergüenza".

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