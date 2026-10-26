Puente asegura que no ambiciona suceder a Sánchez, aunque "a veces los planes vitales no se cumplen"

Los detalles El ministro socialista insiste en deslizar la idea de que a veces uno es cosas que no tiene en mente ser al ser preguntado sobre una hipotética sucesión de Sánchez en el PSOE si pierde las elecciones.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado no tener la ambición de suceder a Pedro Sánchez como líder del PSOE y que su plan vital es otro, aunque ha precisado que, a veces, uno es cosas que no tiene en mente ser.

Puente ha hecho estas consideraciones en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha asegurado que Sánchez solo prevé la victoria en las elecciones del 29N. Al preguntarle por la posibilidad de que piense en sucederle al frente del PSOE, ha asegurado que no tiene la ambición. "Mi plan de vida es otro, como mi plan de vida era estar de alcalde de Valladolid hasta que me hubiera jubilado aunque me he visto envuelto en otra cosa", ha explicado.

Por ello ha añadido que es "lo suficientemente mayor y poco ingenuo" como para asumir que sus planes vitales igual no se cumplen, y eso ha apostillado que incluye a veces ser cosas que uno no tiene en mente ser. "No tengo la ambición de suceder a Pedro, y es más, mi deseo ferviente es que Pedro gane otra vez, cosa que espero que suceda y confío que suceda, y, a partir de ahí, tomar otras direcciones en mi vida", ha añadido.

Puente ha señalado que si se le pregunta por este asunto, "por algo será", ya que a otros compañeros de su partido no se les pregunta.

Al plantearle si cree que Sánchez permanecería como líder de la oposición si pierde las elecciones, ha asegurado que el presidente del Gobierno solo piensa en la victoria y está convencido de que la va a conseguir y va a gobernar. En ese contexto, la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil ha considerado que es "un soplo de esperanza", un aviso de que se puede vencer a las encuestas y una señal de que el ciclo de la expansión de la extrema derecha empieza a cambiar y estaría bien que España no fuera contra ese ciclo.

Puente, que se ha descartado como candidato a la alcaldía de Valladolid en las elecciones municipales de mayo porque ha dicho que ahora está centrado en la política nacional, se ha referido a la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para asegurar que la ha recibido "con dolor" en términos personales porque le aprecia mucho y tiene una buena relación con él. De hecho, ha desvelado que le llamó antes de hacer pública su dimisión, pero ha considerado que esa decisión no le beneficia ni a él ni al PSOE.

Ante el hecho de que Martín no formase parte de la candidatura socialista a las elecciones del 29N, ha señalado que todos tienen que estar sometidos a las decisiones que adopta el partido, que a veces ha dicho que benefician y otras no. "No podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí, porque estamos a disposición de la organización", ha recalcado.

Respecto a los disturbios de los últimos días en Barcelona, Puente ha comentado que nunca entiende la violencia porque no sirve para nada, y menos habiendo próximas unas elecciones en las que los ciudadanos pueden expresar su opinión sobre el modelo de país que quieren. A su juicio, quien se beneficia de esas situaciones, tanto en España como en todo el mundo, es quien traslada el mensaje de que todo es un caos y hace falta orden.

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