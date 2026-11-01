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Abascal critica "la hipocresía de muchos políticos en funerales": "Estar de luto no significa dejar de trabajar"

Los detalles El líder de Vox ha anunciado que su partido se personará como acusación popular en la causa por el accidente ferroviario de Urda para que se "conozca toda la verdad" y ha tildado de "canallada de la peor especie" culpar a un trabajador por los fallos técnicos.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en una entrevista este domingo en El Mundo que el avance electoral de su formación es la única vía.
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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido que su partido mantenga su actividad política pese al luto por las víctimas del accidente ferroviario. "Estar de luto no significa dejar de trabajar", ha señalado. "Que nadie utilice el luto para callarnos", ha añadido, al tiempo que ha criticado lo que considera una "hipocresía" de políticos que participan en funerales y después se olvidan de los afectados. Asimismo, el líder ultraderechista ha anunciado que su partido se personará como acusación popular en la causa por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) -en el que han fallecido por el momento 69 personas- para que se "conozca toda la verdad" y ha tildado de "canallada de la peor especie" culpar a un trabajador por los fallos técnicos.

"Exijo conocer toda la verdad y exijo que esto lo conozcamos en sede judicial. Vox va a volver a personarse en este asunto como acusación para que podamos conocer toda la verdad. Por eso ayer pedimos en primer lugar que se protegieran las pruebas que existieran del accidente para que no tuviéramos que tener noticias de nuevo como las de Adamuz donde se habían retirado del lugar del accidente elementos probatorios importantes", ha señalado en una entrevista publicada este domingo por 'El Mundo' y recogida por Europa Press.

Abascal ha asegurado que "señalar a un trabajador e intentar convencer a la opinión pública de que es un error humano y exponer a ese trabajador es una canallada de la peor especie". El dirigente de Vox ha acusado al Ejecutivo de estar detrás de la "degradación de las infraestructuras", y considera la tragedia un "abandono" de España con "la degradación de las instituciones".

"España tenía un sistema ferroviario del que sentirnos orgullosos y eso se ha desplomado de una manera brutal y trágica", ha afirmado, antes de acusar al Gobierno de no renovar la red viaria ni incorporar nuevos mecanismos de seguridad, y de dejar que "las cosas se queden obsoletas".

A su vez, el líder de Vox ha afirmado que los técnicos y los jueces serán quienes determinen las causas de los accidentes ferroviarios y de otros fallos recientes, como el apagón. "Nos gustaría saber con exactitud quién está detrás de todos estos fallos que parecían imposibles", ha indicado, para añadir que, a su juicio, existe "mucho fanatismo ideológico detrás de las decisiones políticas" y "mucha corrupción detrás de problemas que están surgiendo en torno a los accidentes ferroviarios".

"Canallada de la peor especie"

Abascal ha cuestionado que se atribuya el accidente a un error humano y ha calificado de "canallada de la peor especie" que se intente responsabilizar a un trabajador. "¿Qué está pasando para que fallen los sistemas técnicos? ¿Qué estaba pasando para que no se mejoraran los sistemas de seguridad?", se ha preguntado, antes de exigir que se conozca "toda la verdad".

En este sentido, ha reclamado una "revisión total de los gastos del Estado" y una "auditoría completa" para eliminar, entre otros, los gastos políticos, los destinados al mantenimiento de estructuras sindicales y patronales y los derivados de "la imposición de agendas como el Pacto Verde, las agendas de género o la Agenda 2030". A su juicio, el dinero de los impuestos debe destinarse a "las cosas verdaderamente importantes en España", entre las que ha citado la sanidad, la educación, la seguridad en las calles y las infraestructuras.

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