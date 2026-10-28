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José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, pide la dimisión de Puente: "La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador"

Los detalles El número uno del partido andalucista ha recordado también el accidente de Adamuz: "Dos veces la línea de Andalucía en un año".

José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, pide la dimisión de Puenteen un tuit. José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, pide la dimisión de Puenteen un tuit. laSexta.com
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José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía ha reclamado este miércoles la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario, y ha defendido que "la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre un trabajador". "La prioridad, el cariño y apoyo a las víctimas. Y también hay que hablar claro: Óscar Puente debe dimitir hoy", ha publicado desde su perfil de X.

El andalucista también ha recordado que los dos accidentes de tren registrados en los últimos meses, el de Urda y el de Adamuz, se han dado en líneas que conectaban Madrid con Andalucía. Ha justificado su petición aludiendo a los incidentes registrados en la conexión ferroviaria con Andalucía. "Dos veces la línea de Andalucía en un año", ha señalado.

García se convierte así en el primer alto cargo de izquierdas en pedir explícitamente esta dimisión y añade que podrían respaldarles más personas de su bando político. "Lo pensamos también mucha gente de izquierdas", ha añadido en su publicación. Mientras tanto, Puente ha declarado ante los medios que, por el momento, no se plantea dimitir: "Estoy pensando en esclarecer esto y no estoy pensando en mí".

Frente Amplio también ha reclamado responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario. En un comunicado, la formación ha calificado de "inadmisible" que se repita un siniestro de esta gravedad en la red de alta velocidad en un mismo año. "Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por humanidad", ha señalado la coalición, que además ha pedido una auditoría independiente sobre el estado de la red ferroviaria y los servicios relacionados.

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