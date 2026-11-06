Cuerpo (PSOE), Bravo (PP), Bustinduy (Frente Amplio) y Figaredo (Vox): los protagonistas del debate en laSexta el 13 de noviembre

Los detalles 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', en el que representantes de los cuatro principales partidos (Partido Popular, PSOE, Frente Amplio y Vox) debatirán sobre vivienda y economía, se celebrará el 13 de noviembre, en pleno pistoletazo de salida a la campaña electoral.

LaSexta celebrará su debate a cuatro para las elecciones generales del 29N el próximo viernes 13 de noviembre, en pleno arranque de la campaña electoral. 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', en el que representantes de los cuatro principales partidos debatirán sobre vivienda y economía, contará con Pablo Bustinduy, de Frente Amplio, José María Figaredo, de Vox, Juan Bravo, por el PP, y Carlos Cuerpo, del PSOE. El martes 10 se procederá a hacer el sorteo de los turnos de intervención.

'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' estará moderado por la periodista y directora de 'El Objetivo', Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta.

El formato de debates propuesto por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos. Los dos encuentros podrán seguirse a través de Atresplayer en su versión internacional.

De esta manera, laSexta muestra, una vez más, su capacidad para la organización de debates electorales, como ha llevado a cabo en anteriores ocasiones, y se suma a la cobertura electoral del Grupo Atresmedia, que ha ofrecido la celebración de debates a los candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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