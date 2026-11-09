Revilla responde a Abascal tras llamarle "delincuente" y "mentiroso": "Esto es lo que viene y me preocupa como ciudadano"

Los detalles El expresidente de Cantabria ha insistido en su opinión sobre el partido de extrema derecha: "En mi libertad de expresión, y sin faltar el respeto a nadie, opino que para mí es un riesgo esta coalición, y más entrando como va a entrar Vox, con una fuerza de número de diputados muy importante".

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha respondido a las acusaciones de Santiago Abascal, líder de Vox, quien lo llamó "delincuente" y "estafador". Revilla expresó en "Más Vale Tarde" que estas declaraciones le sorprendieron, y aseguró que nunca le ha faltado el respeto a Abascal. Defendió su trayectoria y honestidad, subrayando que nunca ha sido delincuente ni estafador. Revilla también criticó la posible coalición entre PP y Vox, argumentando que podría poner en riesgo logros sociales en España. Aunque preocupado por el tono de la política actual, ha descartado tomar acciones legales, afirmando que mantiene la conciencia tranquila.

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, quien le llamó "delincuente", "estafador", "sinvergüenza" y "mentiroso". Así, ha expresado en Más Vale Tarde que esas palabras han sido "una sorpresa". "Tanta sorpresa como cuando el que está en Abu Dabi me demandó", ha afirmado.

Primero, ha resaltado, porque él no es candidato. En segundo lugar, ha señalado que "no habrá ningún programa de televisión ni de radio donde yo le haya faltado el respeto a este señor". "Jamás le he faltado al respeto", ha reseñado.

"Lo que dice de mí es terrible", ha aseverado, y ha agregado: "Lo que menos me importa es que diga que da arcadas mi aspecto, eso es un juicio de valor que hace que está en su derecho de decirlo, pero yo no he sido ni delincuente ni estafador en mi vida". "He trabajado en la empresa privada durante muchísimos años, he cotizado a la Seguridad Social y cuando yo entro en política ya tengo mi vida absolutamente resuelta.

Revilla ha asegurado que Abascal, además, "miente". "Porque como todo el mundo sabe, el partido regionalista no votó la investidura de Pedro Sánchez", ha apuntado: "Nosotros votamos en contra, precisamente porque hizo unos pactos que iban en contra de nuestros principios".

Así, ha defendido que lo que él dice "es una opinión", y ha destacado que "en libertad se puede opinar, como opino yo, que la llegada de un gobierno de coalición PP con Vox puede poner en tela de juicio cosas que hemos conquistado en España durante muchísimos años y que deben de consolidarse a cualquier precio".

Frente a esta opinión, ha recordado las declaraciones de miembros de Vox: "Hay un señor, que es el responsable económico, que ha dicho que hay que ir a un sistema mixto de pensiones privado y público. Esto lo ha dicho un destacado miembro de Vox".

Por eso, ha insistido: "En mi libertad de expresión, y sin faltar el respeto a nadie, opino que para mí es un riesgo esta coalición, y más entrando como va a entrar Vox, con una fuerza de número de diputados muy importante".

"Pero eso es la dialéctica política habitual en una democracia. Ahora ya, llamar a alguien delincuente y estafador a una persona que si algo me caracteriza y toda Cantabria lo sabe, es por mi honestidad y mi trayectoria política, pues me parece de una gravedad enorme. Pero esto es lo que viene", ha advertido.

"Viene este tipo de gente, gente que viene faltando, gente que insulta, que van a eliminar a todo discrepante". ha remarcado, y ha afirmado que esto le "preocupa como ciudadano". "Ni al señor Feijóo ni al señor Abascal, en lo personal, les he faltado jamás al respeto ni lo haré. Ahora, sí estoy en mi derecho, que ejerzo, de opinar de lo que me preocupa como cualquier ciudadano que, además, en este caso no estoy en la campaña electoral y puedo decir lo que me venga en gana", ha agregado.

Abascal comentó el pasado viernes que el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla se mostró preocupado en el programa El Hormiguero porque Vox quiere privatizar la Sanidad. "Hay que ser delincuente, estafador, sinvergüenza y mentiroso" para decir eso cuando apoyó "al Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que está destruyendo la Sanidad pública en España", expresó cargando contra él.

Tras estas palabras, Revilla ha descartado emprender acciones legales. "Esta España yo no la reconozco en los insultos que se dan unos a otro. Esta no es la España que yo deseo, pero no voy a enfangar más el tema". "Que diga lo que quiera. Yo tengo la conciencia tranquila", ha asegurado.

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