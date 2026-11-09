El Supremo rechaza suspender el derecho al voto de los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' y podrán ejercerlo el 29N

Los detalles Los magistrados señalan que iniciar el proceso de revisión del CERA en estas fechas "resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral".

El Tribunal Supremo ha descartado extender la suspensión del derecho a voto a los hijos de los españoles nacionalizados por la 'ley de nietos' que vivan en el extranjero y podrán ejercer dicho derecho en las próximas elecciones generales.

Según ha adelantado 'El País' y confirma la Agencia Efe, el tribunal ha rechazado la petición de Iustitia Europa y Vox, quienes pedían que la medida de suspensión del voto adoptada por los jueces para los nacionalizados como descendientes del exilio se extendiera a su vez a los hijos de estos.

No obstante, los hijos de los nacionalizados (190.000 según la Agencia Efe) lo están por otro apartado de la Ley de Memoria que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo y esta decisión les permitirá votar en las próximas elecciones.

Los magistrados han explicado que la petición para su suspensión se ha realizado "en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el CERA, a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los Consulados".

"Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, entendemos que resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral, como la Letrada de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central", han argumentado.

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