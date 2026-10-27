Conciertos económicos y que Sánchez se aparte: las líneas rojas de Junts para investir un Gobierno progresista

La cabeza de lista de Junts al Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, durante la rueda de prensa de este martes.

Los detalles La candidata Miriam Nogueras ha defendido la necesidad de su partido con el objetivo de defender los catalanes: "En 2023 ya dejamos claro que éramos quien frenaba a toda esta gente".

Míriam Nogueras, candidata de Junts, ha planteado la posibilidad de apoyar un Gobierno del PSOE si Pedro Sánchez se aparta y se implementan medidas favorables para Cataluña. En rueda de prensa, Nogueras criticó a Sánchez por ignorar a Cataluña y destacó que "aparcando a Cataluña no hay votos de Junts". Subrayó la importancia del "concierto económico" como condición innegociable para la investidura. Nogueras también defendió el papel de Junts en el Congreso y pidió el voto para fortalecer a Cataluña. Acompañada de diputados y senadores, hizo balance de las medidas pactadas con el Gobierno, destacando leyes como la de multirreincidencia, la amnistía y la ley ELA.

La candidata de Junts a las elecciones generales, Míriam Nogueras, se ha abierto la puesta a investir a un Gobierno del PSOE si el actual presidente, Pedro Sánchez, se aparta y los socialistas aceptan medidas que beneficien a Cataluña tras el 29 de noviembre. "Sánchez tuvo su oportunidad y es evidente que la ha dejado perder. En algún momento el PSOE tendrá que decidir si es más importante Pedro Sánchez que el partido", ha dicho este martes en una rueda de prensa, al ser preguntada sobre negociaciones después del 29N.

Nogueras ha subrayado que Junts ya había pedido a Sánchez apartarse antes de la convocatoria electoral, apelando a lo que bautizaron como la 'vía Starmer' en alusión a la renuncia del ex primer ministro británico para dar paso a un sucesor del mismo partido. "En el Reino Unido les ha ido bien", ha dicho.

En la misma intervención, ha aprovechado de nuevo para cargar contra el todavía presidente del Gobierno. "La legislatura estaba agotada porque Sánchez apartaba Cataluña", dijo, añadiendo que "aparcando a Cataluña no hay votos de Junts".

El concierto económico, condición innegociable para una investidura

Nogueras ha situado el "concierto económico" entre las medidas que Junts que plantea como innegociables para apoyar investidura. "El dinero de los catalanes en Cataluña", ha dicho. Hablando de coaliciones, no ha dejado nada en claro, más que sus líneas rojas en materia de financiación autonómica para sentarse en una mesa con el bloque progresista.

Además, ha defendido el rol del partido en el Congreso de los Diputados. "En 2023 ya dejamos claro que éramos quien frenaba a toda esta gente", ha dicho Nogueras, si bien ha criticado que "se ponga toda la responsabilidad de un Gobierno de España" en un partido "catalanista, soberanista e independentista".

"Entiendo que ahora todos ven la magnitud de la fuerza que puede llegar a tener Cataluña", ha señalado. Y en la misma línea ha pedido de nuevo el voto en su comunidad autónoma con una promesa: "La fuerza que nos den servirá para beneficiar a Cataluña".

De la ley ELA a la investidura: el balance de tres años de investidura

Acompañada de los diputados y senadores de Junts, en la rueda de prensa Nogueras ha hecho balance de las medidas pactadas con el Gobierno durante la legislatura. Además, han salido a explicarlas cada uno de los electos que las han trabajado.

Entre ellas, han destacado la ley contra la multirreincidencia, la amnistía o la ley ELA, además de medidas para beneficiar al sector primario, el deporte catalán o bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, así como los hallazgos de la comisión de investigación de los atentados del 17A.

El diputado Josep Maria Cervera, por su parte, ha sacado pecho de la proposición de ley para que Cataluña asuma competencias en inmigración, que tumbaron el PP y Vox junto a Podemos y dos diputados de Sumar: "En Junts queremos gestionar la inmigración, y eso no es ser racista", ha señalado.

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