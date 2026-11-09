La importancia de ser la lista más votada: los partidos viran ante un argumento que resucita en cada campaña

Los detalles A tres semanas de las elecciones generales, todas las encuestas dan ganador a Feijóo y apuntan a que gracias a la suma del PP y Vox la derecha podría gobernar con mayoría absoluta.

A tres semanas de las elecciones generales, las encuestas favorecen al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, sugiriendo que la derecha podría gobernar con mayoría absoluta junto a Vox. La izquierda, con el PSOE como principal representante del "voto útil", se enfrenta a la precampaña con la propuesta de que gobierne la lista más votada, una idea defendida por el PP en el pasado y que el PSOE intentó blindar por ley en 2019. Feijóo ha usado esta propuesta como bandera de campaña, aunque su discurso ha cambiado, priorizando el objetivo de sacar a Sánchez del Gobierno. La cuestión de la lista más votada se ha desvanecido del debate, tanto para populares como socialistas, en medio de la complejidad de los pactos políticos.

A tres semanas de las elecciones generales, las encuestas dan ganador al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo. Además, apuntan a que gracias a la suma del PP y Vox la derecha podría gobernar con mayoría absoluta. Además, según esas encuestas, el accidente de Urda y el desahucio de Maricarmen no han alterado prácticamente el voto. Y, dentro de la izquierda, el PSOE es el gran representante del "voto útil".

Esa es la batalla actual —aún en precampaña— solo con las encuestas. Mientras, los dos principales partidos han ido virando sus argumentos en la lucha por ser la lista mas votada. Esta es la importancia de ser el primero.

La propuesta sobre la legitimidad para gobernar de quien resulta el más votado. Esta ida resucita en cada campaña pero se defiende en función de a quién le sonríen las encuestas. El PP lo defendió con Mariano Rajoy y luego con Pablo Casado, mientras el PSOE propuso en 2019 blindarlo por ley reformando la Constitución.

"Quiero hacer una propuesta [...] y es que, si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un Gobierno, se respete gobernar a la lista más votada. Es la propuesta que pongo encima de la mesa", señaló el ahora jefe del Ejecutivo en uno de los debates electorales que se celebraron antes de los comicios de noviembre de 2019, que llegaban después de unas primeras elecciones, en abril del mismo año, a las que le siguieron un bloqueo para formar un acuerdo de Gobierno.

El ministro con José Luis Rodríguez Zapatero Jordi Sevilla ya abrió en 2004 esa puerta, que cerraron en 2022, cuando un Feijóo ya presidente del PP propuso incluso una prima de diputados para el más votado.

Un año más tarde, el líder del PP lo convirtió en bandera de campaña. Lo hizo con un órdago a Sánchez en el cara a cara en esta casa, porque los pronósticos vaticinaban la victoria de un PP que se topó con el no de los socialistas a la hora de facilitar su investidura.

"Toda esta argumentación sobre la lista más votada no deja de ser una gran mentira", expresó Sánchez en 2023. Como defensor de la legitimidad de las mayorías, siendo segunda fuerza, consiguieron los acuerdos necesarios para gobernar.

Desde entonces, aún perdiendo -como ellos decían- más de 200 pactos autonómicos y municipales, han permitido a los 'populares' gobernar de la mano de Vox. Y -aún con los socialistas primeros- las encuestas vaticinan una réplica a nivel nacional. De ahí que la propuesta se haya esfumado de un plumazo del argumentario de Feijóo.

"He venido aquí a renovar mi compromiso democrático de que gobierne la lista más votada en España y que la investidura se facilite al que gana las elecciones. Esto queda aquí grabado", sostenía Feijóo durante la precampaña en una entrevista en junio de 2023. Y una vez pasados los comicios, al día siguiente, aseguró que sería una "anomalía" que en España "no pudiese gobernar el partido más votado".

Ahora, al ser preguntado expresamente si solo gobernará si gana las elecciones y el PP es la lista más votada, su discurso cambia: "Lo primero que tengo que decirle es que mi primer objetivo es que Sánchez se vaya del Gobierno, abrir una nueva etapa en mi país, que se produzca un cambio político".

Un asunto que se esfuma también de la campaña socialista, con la dificultad añadida esta vez de los pactos a su izquierda.

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