Los Mossos cargan contra manifestantes en Barcelona tras el lanzamiento de piedras y botellas en una protesta "contra el sistema"

Los detalles La situación es de máxima tensión, con gran cantidad de camiones del cuerpo policial para tratar de frenar los disturbios.

Los Mossos d'Esquadra han intervenido contra manifestantes en Barcelona que, inspirados por las protestas en Francia, lanzaron piedras y botellas, y quemaron basura y contenedores en una protesta "contra el sistema". La convocatoria se organizó a través de TikTok, generando altercados y una fuerte presencia policial en Plaza de Catalunya. Newtral identificó perfiles en TikTok que reclutaron jóvenes para replicar las protestas en ciudades como Madrid y Valencia. Estos perfiles, bajo el nombre "Blocus", redirigen a usuarios a grupos de WhatsApp y Telegram, donde se dan instrucciones para las manifestaciones, incluyendo vestimenta y medidas de anonimato.

Los Mossos d'Esquadra han cargado contra los manifestantes que se han concentrado este sábado en Barcelona para emular las protestas de Francia, después de algunas personas les lanzaran piedras y botellas en una protesta convocada "contra el sistema". Además de lanzar objetos contra los agentes, algunos manifestantes también han quemado bicis y contenedores y han tirado motos al suelo.

Una convocatoria a través de TikTok ha sacado a decenas de estudiantes a la calle en la Ciudad Condal, donde se han producido altercados y la situación es de tensión máxima, con gran cantidad de presencia policial en la Plaza Catalunya y unos 15 furgones de los Mossos.

Bajo el lema "Instituts Indignats", traducción del movimiento "Lyceés Indignés" que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia, la concentración ha congregado a varias decenas de jóvenes, que a raíz de la intervención policial se han ido dispersando en grupos por los alrededores.

Precisamente, Newtral identificó una veintena de perfiles de TikTok que comenzaron a reclutar a jóvenes españoles para replicar este sábado las protestas de Francia en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Bilbao.

Según el análisis de Newtral, estos reclutamientos comenzaron entre el 18 y el 19 de octubre. Los organizadores utilizan perfiles de TikTok con identidades similares bajo el nombre de "Blocus" y se dedican a publicar convocatorias de manifestaciones. Algunas de estas cuentas realizan una gran cantidad de publicaciones en poco tiempo. Por ejemplo, Newtral encontró un perfil que difundió 59 publicaciones en 48 horas.

Estas cuentas redirigen a los usuarios a grupos de WhatsApp y Telegram, en los que se dan instrucciones para las manifestaciones convocadas, como llevar ropa oscura y las caras tapadas. Los principales canales hallados por Newtral son uno de Barcelona y otro de Madrid, con unos 700 participantes cada uno.

La actividad de reclutamiento y captación de grupos radicales en redes sociales se ha incrementado recientemente con el objetivo de reventar protestas o concentraciones, e incluso imitar los saqueos de Francia.

Continúan las protestas en Francia

Precisamente, Francia ha vuelto a vivir una jornada de tensión en las calles. Miles de personas se han manifestado este sábado en distintas ciudades del país contra el encarecimiento de la vida, los recortes en los servicios públicos y las políticas del presidente, Emmanuel Macron.

Allí, las protestas, en las que participan estudiantes, trabajadores y los conocidos como 'chalecos amarillos', han dejado nuevos enfrentamientos con la Policía, que ha recurrido a gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a algunos grupos. Tal y como adelanta el diario 'Le Monde', 410.000 personas se han movilizado en el país, según el Ministerio de Interior, y más de 800.000, según el sindicato CGT.

El Gobierno francés ha desplegado hasta 70.000 policías y gendarmes en todo el país para evitar que se repitan los graves disturbios del pasado 17 de octubre, cuando miles de comercios sufrieron daños y saqueos. Aunque las movilizaciones de este sábado han transcurrido de forma mayoritariamente pacífica en varias ciudades, se han registrado episodios de tensión en Lyon o Marsella.

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