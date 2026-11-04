Bustinduy reacciona a la derrota de Trump en las 'midterms' de EEUU: "El 29N le toca a Abascal y Feijóo"

¿Qué ha dicho? El portavoz de Frente Amplio ha indicado que las elecciones de medio mandato en Estados Unidos han sido un "referéndum" sobre Trump y el veredicto "ha sido abrumador".

Pablo Bustinduy ha analizado los resultados de las 'midterms' en Estados Unidos, destacando que, pese a las encuestas adversas, Donald Trump ha sido "arrasado", superando todas las expectativas. Bustinduy, portavoz de Frente Amplio, ha expresado su sorpresa por las victorias demócratas en estados tradicionalmente republicanos como Texas o Kansas, calificando estas elecciones como un "referéndum" sobre Trump con un resultado "abrumador". Además, ha mencionado otros eventos internacionales, como la victoria de Lula sobre Bolsonaro en Brasil y las derrotas de Netanyahu en Israel, señalando que el próximo desafío será en España el 29 de noviembre.

Pablo Bustinduy ha reconocido que, aunque todas las encuestas daban perdedor a Donald Trump en las 'midterms' de Estados Unidos, el resultado ha terminado "superanto todas las expetativas".

El portavoz de Frente Amplio ha confesado que a él, que ha vivido algunos años en EEUU, le cuesta imaginar cómo los republicanos han podido perder hasta en estados como Texas o Kansas. "Hay victorias demócratas arrolladoras en estados republicanos", ha destacado.

De esta forma, ha señalado que estas elecciones han sido un "referéndum" sobre Donald Trump y el veredicto ha terminado siendo "abrumador".

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo ha analizado las elecciones que se han producido también estos últimos meses en otros países, destacando que se planteaba una secuencia que lleva hasta las elecciones de España el próximo 29 de noviembre con citas electorales esenciales para medir "la fuerza de la internacional reaccionaria antidemocrática prefascista" que campa por el mundo.

Bustinduy ha recordado que, contra todo pronóstico, Lula terminó ganando a Bolsonaro en Brasil, que ha terminado huyendo del país "cual delincuente". Además, Netanyahu "ha perdido en Israel y acabará sentado ante el Tribunal Internacional para rendir cuentas de sus crímenes contra la humanidad".

Siguiendo esta línea, ha recalcado que Trump ha sido "arrasado". "Ahora, el 29 de noviembre, le toca a Santiago Absacal y Alberto Núñez Feijóo", ha zanjado.

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