Acuerdo de derechas para el Senado: Vox se retira de seis provincias y el PP no se presentará en otras tres

Los detalles El PP no se presentará a la Cámara Alta en Guipúzcoa, Girona y Tarragona. Mientras que Vox no tendrá lista propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Todo, para hacer frente a la lista conjunta del PSOE y Frente Amplio.

El PP y Vox acaban de anunciar un acuerdo de "entendimiento" para las listas al Senado por el cual los populares no concurren en tres provincias -Guipúzcoa, Girona y Tarragona- y el partido de Santiago Abascal renuncia a presentar candidatura propia en seis -Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares-.

Según ha explicado en rueda de prensa el director de campaña del PP, Miguel Tellado, su partido incluirá a un candidato "independiente" a propuesta de Vox en las seis circunscripciones donde no concurrirá esta formación. Tellado, ha calificado de "buena noticia" este acuerdo y ha saludado el "entendimiento" para la presentación de listas al Senado desde "la generosidad, la altura de miras y desde el sentido de Estado".

"El entendimiento entre los dos partidos tiene el objetivo de proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los muros y los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela", ha dicho en rueda de prensa. Tellado ha indicado que con este entendimiento, Partido Popular y Vox asumen que la Cámara Alta es "imprescindible para avanzar en el proceso de reconstrucción nacional que necesita" España.

Vox, además, solo presentará un candidato en catorce provincias al Senado: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén, ha anticipado la formación política en un comunicado.

Tras conocer que el PSOE y Frente Amplio concurrirán juntos al Senado, Vox y el Partido Popular han estado negociando para evitar que estos controlen esta Cámara. En este sentido, Vox defiende que ha actuado con "responsabilidad y altura de miras" y optó por hacer "un gesto" que puede ser "muy útil" y que consiste en la "retirada de seis circunscripciones y presentar un solo candidato al Senado en 14". "Estamos seguros de que el resto de la oposición corresponderá a este gesto", subrayó Vox en un comunicado.

De este modo, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Sí presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. Asimismo, en las 23 provincias restantes, Vox concurrirá "con normalidad".

Vox y el PP, dicen los de Abascal, "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos, pero no es ningún secreto que coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de las instituciones".

Fuentes del Gobierno en conversación con laSexta han recordado que tanto PP como Vox "dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado". PP y Vox son "un mismo proyecto político de involución", añaden.

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