Rufián espera volver a gobernar con un PSOE "sometido" a otras formaciones de izquierda: "Hay que apretar, someter al perro"

Los detalles En una entrevista en TVE, el candidato de ERC pide pasar página tras el intento de unificar a los partidos de izquierda e insiste en "intentar sumar" y "no putearnos entre nosotros".

Gabriel Rufián lamentó no haber logrado una unión de las izquierdas para las elecciones del 29 de noviembre, pero instó a votar por opciones de izquierda y progresistas. En una entrevista en 'La Revuelta' de 'TVE', el candidato de Esquerra Republicana destacó que muchos no quieren votar al PSOE y buscaba ofrecer una alternativa simplificada. A pesar del intento fallido, desea repetir el gobierno con el PSOE, pero controlado por formaciones como Podemos y ERC. Insistió en la necesidad de sumar fuerzas y no competir entre ellas. Rufián también expresó preocupación por un posible gobierno de PP y Vox, y criticó la respuesta del PSOE ante la crisis de vivienda, aunque el Gobierno ahora planea un decreto para abordar el tema.

Gabriel Rufián ha lamentado este martes no haber conseguido una unión de las izquierdas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, pero ha pedido a la gente "que voten a quien quieran, pero que voten izquierda y voten progresismo" y ha expresado su deseo de volver a gobernar con el PSOE pero sin "trabajar para el PSOE".

En una entrevista en 'La Revuelta' de 'TVE', el candidato de Esquerra Republicana ha defendido que "hay mucha gente de izquierdas que no quiere votar al PSOE" y por eso quería "darle una alternativa a la izquierda, simplificada".

"Es lo que se ha intentado hacer. Nos hubiera gustado que fuera diferente, mucho más simple, pero es que no hemos sido capaces", ha afirmado en el programa, al que también ha acudido la candidata de Podemos, Irene Montero.

No obstante, ha instado a pasar página afirmando que "lo que ha pasado ha pasado" y ha insistido en que las fuerzas de izquierda "tenemos que intentar sumar" y no "putearnos entre nosotros". "A todos les tiene que ir bien porque si no, no da, y no todo el mundo quiere votar al PSOE", ha apostillado.

En esta línea, ha asegurado que quiere repetir el actual Gobierno con el PSOE al frente, "pero controlado y sometido por formaciones como Podemos, ERC, BNG, Compromís, Frente Amplio o Sumar, que han demostrado tantas cosas durante este tiempo".

"Yo quiero que le vaya bien al PSOE, pero no trabajar para el PSOE. Creo que hay que apretar, someter al perro", ha esgrimido. Por eso ha animado a todos los votantes de izquierdas a acudir a las urnas advirtiendo que "lo que viene es tremendo". En este sentido, ha compartido su miedo a que PP y Vox sumen 210 diputados y puedan cambiar la Constitución e ilegalizar partidos y "putear a la gente".

En lo respectivo a la crisis de vivienda que ha desencadenado el adelanto electoral, Rufián ha revelado que desde el PSOE le respondieron "no somos cubanos" hace un año, cuando él propuso gravar la especulación con la vivienda.

Pese a ese rechazo inicial, el Gobierno llevará ahora al Congreso de los Diputados, en este caso a su Diputación Permanente, un decreto de vivienda que incluye, entre otras medidas, una subida del IVA a los pisos turísticos.

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