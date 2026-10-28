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Accidente de tren en Toledo

Vox no suspende sus actos de campaña mientras Abascal responsabiliza a Sánchez del accidente de tren en Toledo: "Ha destruido absolutamente todo"

¿Qué ha dicho? El líder de Vox ha manifestado su "absoluta rabia" hacia "un Gobierno que es una organización criminal". "Ya puedo decirles que no vamos a creer ninguna de las explicaciones de este Gobierno, que aún no ha dado explicaciones ni de Adamuz, ni del apagón, ni de otras muchas tragedias", asegura.

El líder de Vox, Santiago Abascal durante un acto electoral en Santander
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El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha opinado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no debería ni haberse presentado a la reelección, porque ha considerado que el Gobierno "ha destruido absolutamente todo", también las infraestructuras.

Abascal ha hablado así en el acto de este miércoles de precampaña, celebrado frente a la grúa de piedra de Santander, que ha comenzado trasladando su pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y un abrazo a los heridos, a quienes no saben en qué estado están sus allegados y a los españoles que tengan que coger un tren.

El líder de Vox, arropado por simpatizantes que en algunos momentos han insultado a Pedro Sánchez, ha manifestado su "absoluta rabia" hacia "un Gobierno que es una organización criminal". "Ya puedo decirles que no vamos a creer ninguna de las explicaciones de este Gobierno, que aún no ha dado explicaciones ni de Adamuz, ni del apagón, ni de otras muchas tragedias", ha aseverado, y ha añadido que el Gobierno intentará "usar el dolor y el luto" por este suceso "para acallar las protestas de la gente".

Por ello, ha reiterado que Vox no va a suspender sus actos electorales por el accidente de los trenes en Toledo, que ha causado al menos 30 muertos. "Estamos acostumbrados a que algunos con las tragedias quieran suspender las campañas electorales y convertir a los políticos en plañideras en funerales. Los políticos tenemos la responsabilidad de dar soluciones y alternativas", ha opinado.

Abascal ha defendido que el "homenaje" que Vox hace a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo "es continuar con la denuncia de la degradación de los servicios públicos, las infraestructuras y las instituciones". "Lo que algunos tienen que suspender no es la campaña, sino los bailecitos. En Vox no estamos de fiesta, estamos trabajando. No estamos con bailecitos ni con chistes macabros sobre Renfe como el de Óscar Puente en televisión", ha subrayado Abascal.

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